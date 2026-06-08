Новоросійськ у вогні, Пашинян виграв вибори, Іран вдарив по Ізраїлю: головне за ніч 8 червня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 8 червня 2026 року
Ніч на 8 червня відзначилася масштабним ударом по нафтовій інфраструктурі Росії, черговою ескалацією на Близькому Сході та виборами у Вірменії: Іран вперше з квітня вдарив ракетами по Ізраїлю, а Пашинян із великим відривом переміг на парламентських виборах. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 червня.
У Новоросійську горить найбільше нафтосховище Кавказу
Безпілотники вдарили по перевалочній нафтобазі «Грушова» у Новоросійську – об'єкт охопила масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли про понад 50 вибухів. «Грушова» – найбільше нафтосховище на Кавказі з резервуарами місткістю понад 1,2 млн кубометрів, що входить до перевалочного комплексу «Шесхарис» і постачає нафту на танкери для експорту. Це вже четверта атака на нафтову інфраструктуру Новоросійська з початку 2026 року.
Тієї ж ночі безпілотники атакували окуповані Маріуполь і Алчевськ.
Пашинян переміг на виборах у Вірменії
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу своєї партії на парламентських виборах. Результат зміцнює його позиції в країні, яка послідовно дистанціюється від Москви.
Іран вдарив ракетами по Ізраїлю, Ізраїль пообіцяв відповідь
Іран вперше з квітня випустив ракети по Ізраїлю. У відповідь країна пообіцяла «потужний» удар – ситуація на Близькому Сході знову загострилася.
Зеленський зустрівся з лідерами Британії, Франції та Німеччини
Президент України провів переговори зі Стармером, Макроном і Мерцом. За підсумками зустрічі три країни висунули п'ять умов для досягнення миру в Україні.
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