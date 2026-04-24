США вказали Іспанії на двері? Пентагон обговорив радикальні рішення – ЗМІ

Іспанія витрачає на оборону менше рекомендованих НАТО 2% ВВП, що регулярно викликає критику з боку союзників

У Пентагоні розглянули варіанти тиску на партнерів НАТО через війну з Іраном

У Міністерстві війни США обговорювали можливі кроки тиску на союзників по НАТО, які, на думку Вашингтона, не надали достатньої підтримки під час війни з Іраном. Серед варіантів – символічне призупинення ролі Іспанії в Альянсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, йдеться про внутрішній лист Пентагону, підготовлений головним політичним радником відомства Елбріджем Колбі. У документі викладено кілька сценаріїв реагування на позицію союзників, які відмовилися надати США доступ до баз, повітряного простору та іншої підтримки.

Можливі інструменти тиску в межах НАТО

Один із запропонованих варіантів передбачає відсторонення «складних» країн від ключових або престижних посад у структурах НАТО. Також обговорювалася можливість призупинення участі Іспанії в окремих механізмах Альянсу, хоча такі кроки не передбачені статутом організації.

Як зазначає Reuters, ідеї циркулювали на високому рівні в Пентагоні, однак не є офіційною політикою США. Причиною невдоволення стала відмова низки союзників, зокрема Іспанії, дозволити використання своїх баз і повітряного простору для операцій проти Ірану. У Вашингтоні вважають, що такі дії суперечать принципам взаємної підтримки в межах НАТО.

Реакція сторін і політичний контекст

Речник Пентагону Кінгслі Вілсон, коментуючи ситуацію, наголосив, що США очікують більшої участі союзників. «Як сказав президент Трамп, попри все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч з нами», – заявив він.

Водночас у НАТО підкреслили, що засновницький договір Альянсу не передбачає механізмів для призупинення чи виключення членів. Крім того, в документі згадувалася можливість перегляду позиції США щодо спірних територій, зокрема Фолклендських островів, що могло б стати додатковим важелем тиску на союзників.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа сформувала перелік країн НАТО, які не підтримали американську політику під час операції проти Ірану, і розглянула можливі заходи впливу на них. За даними співрозмовників Politico, у Білому домі підготували умовний поділ союзників на «зразкових» і «неслухняних».

За інформацією Politico, серед країн, які отримали позитивну оцінку, є: Польща та Румунія. Зокрема, Румунія надала США доступ до авіабази імені Михайла Когелнічану під час операції в Ірані, а Польща фінансує значну частину витрат на розміщення американських військ. Також відзначено підтримку з боку Болгарії та країн Балтії: Литви, Латвії та Естонії, які стабільно демонструють високі оборонні витрати.