Головна Світ Політика
search button user button menu button

США вказали Іспанії на двері? Пентагон обговорив радикальні рішення – ЗМІ

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія витрачає на оборону менше рекомендованих НАТО 2% ВВП, що регулярно викликає критику з боку союзників
фото: Reuters

У Пентагоні розглянули варіанти тиску на партнерів НАТО через війну з Іраном

У Міністерстві війни США обговорювали можливі кроки тиску на союзників по НАТО, які, на думку Вашингтона, не надали достатньої підтримки під час війни з Іраном. Серед варіантів – символічне призупинення ролі Іспанії в Альянсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, йдеться про внутрішній лист Пентагону, підготовлений головним політичним радником відомства Елбріджем Колбі. У документі викладено кілька сценаріїв реагування на позицію союзників, які відмовилися надати США доступ до баз, повітряного простору та іншої підтримки.

Можливі інструменти тиску в межах НАТО

Один із запропонованих варіантів передбачає відсторонення «складних» країн від ключових або престижних посад у структурах НАТО. Також обговорювалася можливість призупинення участі Іспанії в окремих механізмах Альянсу, хоча такі кроки не передбачені статутом організації.

Як зазначає Reuters, ідеї циркулювали на високому рівні в Пентагоні, однак не є офіційною політикою США.  Причиною невдоволення стала відмова низки союзників, зокрема Іспанії, дозволити використання своїх баз і повітряного простору для операцій проти Ірану. У Вашингтоні вважають, що такі дії суперечать принципам взаємної підтримки в межах НАТО.

Реакція сторін і політичний контекст

Речник Пентагону Кінгслі Вілсон, коментуючи ситуацію, наголосив, що США очікують більшої участі союзників. «Як сказав президент Трамп, попри все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч з нами», – заявив він.

Водночас у НАТО підкреслили, що засновницький договір Альянсу не передбачає механізмів для призупинення чи виключення членів. Крім того, в документі згадувалася можливість перегляду позиції США щодо спірних територій, зокрема Фолклендських островів, що могло б стати додатковим важелем тиску на союзників.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа сформувала перелік країн НАТО, які не підтримали американську політику під час операції проти Ірану, і розглянула можливі заходи впливу на них. За даними співрозмовників Politico, у Білому домі підготували умовний поділ союзників на «зразкових» і «неслухняних».

За інформацією Politico, серед країн, які отримали позитивну оцінку, є: Польща та Румунія. Зокрема, Румунія надала США доступ до авіабази імені Михайла Когелнічану під час операції в Ірані, а Польща фінансує значну частину витрат на розміщення американських військ. Також відзначено підтримку з боку Болгарії та країн Балтії: Литви, Латвії та Естонії, які стабільно демонструють високі оборонні витрати.

Теги: НАТО Іспанія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua