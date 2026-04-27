Після стрілянини на вечері кореспондентів у США гості «рятували» алкоголь (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Гості забирають пляшки алкоголю на вечері кореспондентів у Білому домі
Кадри з вечері кореспондентів у США, де відбулася стрілянина, розлетілися інтернетом

Ввечері 25 квітня після стрілянини на щорічній вечері кореспондентів Білого дому гості заходу виносили із собою залишки бенкету. Відео з курйозним моментом розлетілось мережею та стало вірусним. про це пише «Главком».

У мережі після стрілянини у Білому домі з’явилися різноманітні кадри та відео. На одному з них гості заходу виносять алкоголь із зали готелю, де відбувся бенкет.

На відео можна побачити, як жінка підходить до столу та забирає звідти дві пляшки алкоголю. Позаду стоять й інші гості з пляшками у руках. Зокрема чоловіки, які одягнені у смокінги та жінки у вечірніх сукнях. Вони не лише забрали із собою по пляшці, а й зробили селфі усі разом з алкоголем у руках.

До слова, після стрілянини деякі гості продовжували спілкуватися у бенкетній залі готелю, пити й збирати алкоголь. Відсутність стурбованості після інциденту можна було помітити й під час самої стрілянини.

Деякі з гостей не лише не ховалися під час небезпеки, але й продовжували смакувати стравами бенкету. Один з присутніх на вечері кореспондентів в той момент, коли інші ховались під столами – залишився на своєму місті та продовжував їсти. До слова, цей чоловік виглядав спокійним та спостерігав за тим, що відбувалося довкола, куштуючи свій десерт.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. 

Також повідомлялося, під час брифінгу для преси в Білому домі Трамп заявив, що підозрюваний був озброєний кількома одиницями зброї, перш ніж його зупинила Секретна служба. Один офіцер був поранений, але його захищав хороший бронежилет.

Як повідомляв «Главком», зброєного підозрюваного, якого було взято під варту на вечері кореспондентів Білого дому, було ідентифіковано як 31-річного Коула Томаса Аллена з Каліфорнії, повідомили CNN два джерела, знайомі з ситуацією. Тимчасовий начальник поліції Вашингтона, округ Колумбія, Джеффрі Керролл повідомив журналістам, що підозрюваний у стрілянині на вечері кореспондентів Білого дому мав кілька видів зброї, коли «атакував» на контрольно-пропускний пункт Секретної служби.

