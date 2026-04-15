Трамп заявив, що війна з Іраном завершена – Fox News

Журналістка розповіла, що в інтерв'ю йшлося про економіку, НАТО та війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом, пише «Главком».

За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася».

Бартіромо також зазначила, що повне інтерв’ю з Трампом вийде найближчим часом.

Раніше повідомлялось, що США та Іран готують новий раунд переговорів, який може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що подальші переговори між Вашингтоном і Тегераном залежать від іранської сторони. Після переговорів у Пакистані, які відбулися минулими вихідними, Венс зазначив, що сторони досягли певного прогресу, однак остаточного прориву не сталося.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.