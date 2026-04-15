Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що війна з Іраном завершена – Fox News

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що війна з Іраном завершена – Fox News
Президент США Дональд Трамп
фото: Reuters

Журналістка розповіла, що в інтерв'ю йшлося про економіку, НАТО та війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом, пише «Главком».

За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася».

Бартіромо також зазначила, що повне інтерв’ю з Трампом вийде найближчим часом.

Раніше повідомлялось, що США та Іран готують новий раунд переговорів, який може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що подальші переговори між Вашингтоном і Тегераном залежать від іранської сторони. Після переговорів у Пакистані, які відбулися минулими вихідними, Венс зазначив, що сторони досягли певного прогресу, однак остаточного прориву не сталося.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Трамп заявив, що війна з Іраном завершена – Fox News
Трамп заявив, що війна з Іраном завершена – Fox News
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua