Трамп назвав наступну ціль після Ірану

Американський лідер: З Кубою ми ще подивимося

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення дій, пов’язаних з Іраном, Вашингтон може повернутися до питання Куби. За його словами, ситуація навколо острова потребує окремого розгляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням трансляцію Sky News.

Трамп додав, що це питання не зняте з порядку денного, однак його розгляд відклали до завершення поточних кроків щодо Ірану. «З Кубою ми ще подивимося. Куба – це окрема історія. Цією країною довго керували жахливо. Там погана система. Як ви знаєте, вона була дуже репресивна», – наголосив він.

«Можливо, ми займемося Кубою після того, як закінчимо тут», – підсумував Трамп.

Як повідомлялося, президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявляв, що 94-річний Рауль Кастро бере безпосередню участь у формуванні стратегії діалогу зі Сполученими Штатами. Рауль Кастро залишається найвпливовішою фігурою на острові та курує процес переговорів, які наразі перебувають на ранній стадії. Діас-Канель наголосив на єдності кубинського керівництва, спростовуючи чутки про розбіжності всередині Комуністичної партії щодо того, як реагувати на безпрецедентний тиск з боку Вашингтона.