Трамп назвав наступну ціль після Ірану

Наталія Порощук
Трамп зробив заяву про Кубу
фото: скриншот з відео

Американський лідер: З Кубою ми ще подивимося

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення дій, пов’язаних з Іраном, Вашингтон може повернутися до питання Куби. За його словами, ситуація навколо острова потребує окремого розгляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням трансляцію Sky News.

Трамп додав, що це питання не зняте з порядку денного, однак його розгляд відклали до завершення поточних кроків щодо Ірану. «З Кубою ми ще подивимося. Куба – це окрема історія. Цією країною довго керували жахливо. Там погана система. Як ви знаєте, вона була дуже репресивна», – наголосив він.

«Можливо, ми займемося Кубою після того, як закінчимо тут», – підсумував Трамп.

Як повідомлялося, президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявляв, що 94-річний Рауль Кастро бере безпосередню участь у формуванні стратегії діалогу зі Сполученими Штатами. Рауль Кастро залишається найвпливовішою фігурою на острові та курує процес переговорів, які наразі перебувають на ранній стадії. Діас-Канель наголосив на єдності кубинського керівництва, спростовуючи чутки про розбіжності всередині Комуністичної партії щодо того, як реагувати на безпрецедентний тиск з боку Вашингтона.

Теги: Куба Дональд Трамп США

Читайте також

Попри заяви про перемогу, війна не дала США та їхнім союзникам очікуваного результату
Хто насправді виграв у війні США та Ірану: названо несподіваних лідерів
Вчора, 17:51
Прем’єр Британії звинуватив Трампа і Путіна у коливаннях цін
«Мені набридло». Прем'єр Британії різко пройшовся по США
10 квiтня, 17:55
США та Іран провели переговори перед дедлайном Трампа
США та Іран провели переговори: що відомо
7 квiтня, 18:01
Президент Сполучених Штатів заявив, що має високий рівень підтримки у Венесуелі
«Швидко вивчу іспанську і балотуватимусь». Трамп зробив заяву про вибори у Венесуелі
7 квiтня, 10:19
The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані
The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані
4 квiтня, 02:28
Іран мобілізував понад мільйон людей для відбиття можливої наземної операції США
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
27 березня, 08:00
CNN: Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав
CNN: Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав
27 березня, 02:31
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати
26 березня, 05:19
Трамп задумався про згортання операції в Ірані
«Екскурсія» затягнулася: Трамп не знає, як завершити війну з Іраном – NYT
22 березня, 01:10

Політика

Мелоні розкритикувала Трампа через нападки на Папу Римського
Мелоні розкритикувала Трампа через нападки на Папу Римського
Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів
Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів
Трамп назвав наступну ціль після Ірану
Трамп назвав наступну ціль після Ірану
Не Ісус, а лікар. Трамп виправдався за скандальний пост (відео)
Не Ісус, а лікар. Трамп виправдався за скандальний пост (відео)
Петер Мадяр зробив заяву про зустріч із Зеленським
Петер Мадяр зробив заяву про зустріч із Зеленським
США розпочали блокаду Ормузької протоки
США розпочали блокаду Ормузької протоки

Новини

Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Сьогодні, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Сьогодні, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Сьогодні, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
