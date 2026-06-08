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Зеленський допустив замороження фронту: це найшвидший шлях до миру

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський допустив замороження фронту: це найшвидший шлях до миру
Президент наголосив: Україна прагне не тимчасового затишшя, а такого миру, який унеможливить нову агресію
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: залишитися там, де є зараз – означає дати людям більше шансів врятувати своїх дітей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодився б на замороження лінії фронту на нинішніх позиціях і перехід до дипломатичного врегулювання війни. За його словами, це найшвидший шлях до миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю президента виданню Sky News.

Що саме сказав Зеленський

Відповідаючи на запитання журналістки щодо можливого формату перемир'я, президент підтвердив готовність розглядати варіант фіксації бойових позицій там, де вони є зараз.

«Так, це найшвидший спосіб. Звісно, я хочу не просто заморозити конфлікт – ми хочемо жити в Україні, а не просто зупинити війну. Ми хочемо зупинити її так, щоб вона не поновилася через якихось божевільних людей. Ідея – не просто заморозити, а зафіксувати ситуацію і перевести процес у дипломатичну площину», – пояснив Зеленський.

Президент наголосив: це не означає виконання вимог Москви. Пріоритетом залишається збереження життів українців.

«Залишитися там, де ми є зараз, означає дати людям в Україні більше можливостей врятувати своїх дітей, а військовим — повернутися додому. Для нас це дуже важливо», – заявив він.

Чого Україна не хоче

Зеленський підкреслив, що Київ прагне не тимчасового затишшя, а такого завершення війни, яке унеможливить нову агресію. Просте замороження без гарантій безпеки його не влаштовує.

Контекст: відкритий лист і відмова Путіна

Заява пролунала після дипломатичного загострення навколо відкритого листа Зеленського. 4 червня він надіслав Путіну звернення із пропозицією особистої зустрічі на нейтральній території, перемир'я та масштабного обміну полоненими. Путін відхилив пропозицію, заявивши, що «не бачить сенсу» у зустрічі.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Путін упустив шанс вийти з війни, яка вже стала провальною для Росії, — і надалі ситуація для неї лише погіршуватиметься.

Нагадаємо, «Главком» публікував повний текст відкритого листа Зеленського до Путіна від 4 червня.

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Теги: росія окупанти путін Володимир Зеленський Україна президент конфлікт

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