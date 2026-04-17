Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: Припинення вогню в Лівані поставило Нетаньяху у незручне становище

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: The White house/Facebook

Більшість ізраїльських виборців виступали за продовження бойових дій, але критики прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу кажуть, що він не може або не буде протистояти президенту Трампу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу піддався тиску Дональда Трампа та погодився на припинення вогню з «Хезболлою», хоча раніше обіцяв повністю знищити або роззброїти угруповання. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Опитування свідчать, що більшість ізраїльських виборців виступали за продовження бойових дій до остаточної перемоги, проте ізраїльський лідер був змушений підкоритися після категоричної заяви Трампа в соцмережах про те, що США забороняють подальші бомбардування Лівану.

Критики та опозиція вже звинувачують Нетаньягу в слабкості та неспроможності захищати інтереси безпеки перед Вашингтоном. Зокрема, лідер опозиційної партії «Яшар» Гаді Айзенкот зазначив, що Ізраїлю нав'язують умови перемир'я з позиції сили США, а не самого Ізраїлю.

Експерти вказують на те, що Нетаньягу, який раніше переконував Трампа розпочати спільну операцію проти Ірану, тепер втратив вплив на завершення конфлікту. Попри обіцянки прем’єра зберегти 10-кілометрову буферну зону на півдні Лівану, у суспільстві зростає розчарування через невідповідність реальних результатів війни гучним політичним заявам, особливо на тлі підготовки до майбутніх виборів.

Як відомо, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.

До слова, у Бейруті почалися масові святкування. Мешканці ліванської столиці вітали припинення вогню залпами у повітря. Крім того, всупереч застереженням офіційних осіб, родини переселенців почали масово повертатися до своїх домівок у південних передмістях Бейрута та південних регіонах країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до угруповання «Хезболла» із закликом дотримуватися стриманості та обрати шлях мирного врегулювання. Ця заява з’явилася після офіційного оголошення про 10-денну паузу в бойових діях між Ліваном та Ізраїлем, що відбувається на тлі критичного загострення ситуації в регіоні. 

Теги: Беньямін Нетаньягу Ізраїль Ліван Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua