NYT: Припинення вогню в Лівані поставило Нетаньяху у незручне становище

Більшість ізраїльських виборців виступали за продовження бойових дій, але критики прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу кажуть, що він не може або не буде протистояти президенту Трампу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу піддався тиску Дональда Трампа та погодився на припинення вогню з «Хезболлою», хоча раніше обіцяв повністю знищити або роззброїти угруповання. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Опитування свідчать, що більшість ізраїльських виборців виступали за продовження бойових дій до остаточної перемоги, проте ізраїльський лідер був змушений підкоритися після категоричної заяви Трампа в соцмережах про те, що США забороняють подальші бомбардування Лівану.

Критики та опозиція вже звинувачують Нетаньягу в слабкості та неспроможності захищати інтереси безпеки перед Вашингтоном. Зокрема, лідер опозиційної партії «Яшар» Гаді Айзенкот зазначив, що Ізраїлю нав'язують умови перемир'я з позиції сили США, а не самого Ізраїлю.

Експерти вказують на те, що Нетаньягу, який раніше переконував Трампа розпочати спільну операцію проти Ірану, тепер втратив вплив на завершення конфлікту. Попри обіцянки прем’єра зберегти 10-кілометрову буферну зону на півдні Лівану, у суспільстві зростає розчарування через невідповідність реальних результатів війни гучним політичним заявам, особливо на тлі підготовки до майбутніх виборів.

Як відомо, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.

До слова, у Бейруті почалися масові святкування. Мешканці ліванської столиці вітали припинення вогню залпами у повітря. Крім того, всупереч застереженням офіційних осіб, родини переселенців почали масово повертатися до своїх домівок у південних передмістях Бейрута та південних регіонах країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до угруповання «Хезболла» із закликом дотримуватися стриманості та обрати шлях мирного врегулювання. Ця заява з’явилася після офіційного оголошення про 10-денну паузу в бойових діях між Ліваном та Ізраїлем, що відбувається на тлі критичного загострення ситуації в регіоні.