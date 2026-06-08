Ізраїль проігнорував Трампа і завдав удару по Ірану

Напередодні Трамп особисто зателефонував Нетаньягу і попросив не завдавати удару у відповідь на іранські ракети

Трамп попереджав Нетаньягу не відповідати на іранські ракети – Ізраїль вчинив по-своєму

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військових об'єктах у західній та центральній частинах Ірану – попри особисте прохання президента США Дональда Трампа утриматися від відплати. Вибухи зафіксовано щонайменше у трьох містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Що сталося

ЦАХАЛ підтвердив удари по військових цілях у західній та центральній частинах Ірану. За даними Корпусу вартових Ісламської революції, Ізраїль застосував авіаційні балістичні ракети. Вибухи пролунали в Тегерані, Тебризі та Ісфахані – про це повідомили іранські державні ЗМІ.

Трамп просив – Нетаньягу не послухав

Напередодні Трамп особисто зателефонував Нетаньягу і попросив не завдавати удару у відповідь на іранські ракети – сподіваючись зберегти дипломатичний процес. В інтерв'ю Fox News президент США назвав іранські дії такими, що «не допоможуть», і закликав Тегеран повернутися до переговорного столу.

Попри це, Ізраїль вдарив. Трамп жорстко відреагував в інтерв'ю FT: «Він не приймає рішень. Я приймаю всі рішення. Він – ні» і додав, що Ізраїль «прийме будь-яку угоду», яку США укладуть з Іраном.

Реакція Ірану: погроза перекрити протоку

Старший радник верховного лідера Ірану Алі Велаяті попередив: якщо Ізраїль продовжить ескалацію, Тегеран може заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку – ключовий морський коридор між Червоним морем і Суецьким каналом.

«Поточна ситуація в Баб-ель-Мандебі не повинна штовхати ворога на прорахунки. Вибір за вами: припиніть це безумство або отримаєте відповідь», – заявив Велаяті.

Через протоку проходить близько 15% світової морської торгівлі. Попередні атаки єменських хуситів на судна у цьому районі між 2023 і 2025 роками обійшлися світовій економіці приблизно у $20 млрд на рік.

Окрім того, іранські ІРГК вдарили по «терористичних угрупованнях» у Сулейманії на півночі Іраку.

Контекст

Нинішнє загострення – найгірше між Ізраїлем і Іраном з моменту квітневого перемир'я. Цього тижня Іран призупинив переговори зі США через тривалі ізраїльські удари по Лівану, заявивши, що повернеться до діалогу лише після їх припинення. Ракети над Йорданією також сколихнули регіон: міністр уряду Йорданії підтвердив, що балістичні ракети порушили повітряний простір країни й було активовано сирени.

Нагадаємо, «Главком» писав, що вночі проти 7 червня Іран вперше з квітня завдав ракетного удару по Ізраїлю – після ізраїльських ударів по штаб-квартирах «Хезболли» у Бейруті. Саме та атака спровокувала нинішню відповідь.