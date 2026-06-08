Молдова розроблятиме дрони-перехоплювачі за досвідом України

Армія Молдови нараховує лише 6 000 активних військових і не має власних танків

Санду: українці – найкращі у світі у сфері дронів-перехоплювачів

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна розпочне розробку дронів-перехоплювачів спільно з Україною та зміниться законодавство, яке дозволить Кишиневу розвивати власну оборонну промисловість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що сказала Санду

Заяву президентка зробила у подкасті з місцевим блогером, який вийшов у неділю. За її словами, досвід сусідньої України переконав: без власних дронів-перехоплювачів Молдова залишається беззахисною.

«Ті, хто хоче, аби наша країна була повністю беззахисною, мають розуміти: існує ризик, що дрони падатимуть на нас, а ми нічого не зможемо вдіяти», – заявила Санду.

Вона звернулася до уряду з вимогою підготувати законодавчі зміни, які б дозволили створювати державно-приватні партнерства у сфері виробництва зброї та залучати іноземних інвесторів. За конституцією Молдова є нейтральною державою – це не дозволяє розвивати власну оборонну промисловість без відповідних правових змін.

Консультації з Україною вже розпочалися

Санду підтвердила, що Молдова вже веде переговори з Україною щодо розробки дронів.

«Українці – найкращі у сфері дронів-перехоплювачів. Ми намагатимемося отримати технології звідти – настільки, наскільки дозволять наші можливості. Але щоб використовувати ці технології, ми спочатку маємо підготувати команду фахівців», – пояснила президентка.

Заяву спровокував дрон, який у травні впав на житловий будинок у румунському місті Ґалаць поблизу кордону з Молдовою та Україною – двоє людей отримали поранення.

Чому Молдова вразлива

З початку повномасштабної війни в Україні молдовські військові зафіксували понад 20 випадків, коли російські дрони порушували повітряний простір країни або їхні уламки падали поблизу молдовських сіл. Армія щоразу не реагувала – бо просто не мала чим збивати.

Збройні сили Молдови нараховують лише близько 6 000 активних військових і 12 000 резервістів. Країна не має власних танків, а повітряні сили розташовують лише двома гелікоптерами та одним транспортним літаком. Окремою проблемою залишається Придністров'я – невизнаний проросійський анклав на сході країни, де досі дислокована Оперативна група російських військ чисельністю близько 1 500 осіб та зберігаються одні з найбільших складів боєприпасів у регіоні. Саме звідти, за оцінками аналітиків, може виходити потенційна загроза для Кишинева.

Нагадаємо, «Главком» писав, що у травні 2026 року під час масованої атаки на Україну російський дрон залетів у Молдову – системи спостереження фіксували його переміщення над кількома районами країни.