Кандидат із холодильника
Путін завжди залишався злочинцем, але на початку правління він був живою людиною
Путін, не приходячи до тями, у стані глибокої заморозки оголосив про свою участь у президентських виборах. Протистояння між телевізором і холодильником у Росії закінчилося. Тепер у них союз. Телевізор агітує за холодильник, точніше, за його вміст.
Телевізор зберігає Путіна політично, а холодильник – фізично.
Я звісно не вірю в казки професора Солов'я про те, що Путін помер і лежить у холодильнику. Але як метафора – це дуже точно. Путін давно став мумією при владі, політичним трупом, який розклався і смердить. Пропаганда намагається приховати це гниття, запхнувши підгнилого диктатора у віртуальний холодильник. Але гнильний запах все одно щільно повис над Росією.
Путін завжди залишався злочинцем, але на початку правління він був живою людиною, готовою реагувати на мінливу реальність.
Тепер він – мертва статична самопародія, здатна тільки на механічні самоповтори самобезглуздя. Він позбавлений енергії життя, править за інерцією і не готовий ні на що, крім стандартного набору лиходійств. Заморожена мумія дерев'яними руками чіпляється за владу.
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