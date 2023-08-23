Назвала Путіна «ніким»: «Єдина Росія» покарала депутатку з Саратова

Депутатка «єдиноросів» Трухманова поділилася думками про президента РФ Володимира Путіна

Відділення «Єдиної Росії» у Саратові виключило зі своїх лав депутатку міста Маркса Юлію Трухманову «у зв'язку з обурливими та відверто дурними висловлюваннями». Про це повідомляють російські Telegram-канали із посиланням на сайт партії.

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Таке рішення у партії ухвалили після поширення в Telegram-каналах і соцмережах аудіозапису, на якому Трухманова поділилася думками про президента РФ Володимира Путіна.

Запис розмови зробив самовисуванець Дмитро Липенський. На аудіо Трухманова доводить, що Путін не мав відношення до «шахрайської» приватизації 1990-х.

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Путін «був ніхто і звали його ніяк», він «дипломат носив і каву наливав» губернатору Санкт-Петербурга Анатолію Собчаку, заявила Трухманова.

«Ніхто. Чмо болотяне. Він ніхто був», – заявила депутатка.

Після публікації аудіо Трухманова на своїй сторінці в соцмережі «ВКонтакте» написала, що зміст запису «не відповідає змісту розмови, що відбулася».

Нагадаємо, Кремлівське агентство «РИА Новости» повідомило з посиланням на «інформоване джерело», що тимчасово виконувачем обов'язків головнокомандувача повітряно-космічними силами РФ замість Сергія Суровікіна призначено начальника штабу ПКС генерала Віктора Афзалова. Таким чином, підтверджується повідомлення російських журналістів про те, що Суровікіна звільнено з посади головкому ПКС РФ. Суровікін зник із публічного простору після червневого заколоту ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

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Повідомлялося, що Суровікін перебуває під домашнім арештом і позбавлений керівної ролі у війні Росії проти України.