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Трамп заявив, що у школах без дозволу батьків дітям міняють стать – CNN

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Трамп заявив, що у школах без дозволу батьків дітям міняють стать – CNN
Трамп відзначився дивною заявою
фото з відкритих джерел

Кандидат в президенти США Дональд Трамп відзначився неоднозначною заявою

Кандидат на посаду президента США Дональд Трамп знову стверджує, буцімто школи таємно відправляють дітей-трансгендерів на операції для корекції статі відповідно до їхнього самосприйняття. Про це повідомляє CNN.

Трамп уперше заговорив про це наприкінці серпня. Згодом ЗМІ викрили цю брехню, проте з наближенням виборів експрезидент знову повернувся до неї.

«Ви знаєте, вони беруть вашу дитину – є такі місця – ваш хлопчик іде до школи, а повертається дівчинкою. Зрозуміло? Без згоди батьків», – сказав кандидат від республіканців в інтерв’ю Fox News. Згодом він повторив цю тезу в іншому інтерв’ю.

При цьому Трамп не уточнив, де саме таке відбувається.

Зазначається, що журналісти не знайшли жодних доказів того, що будь-де у Сполучених Штатах школи відправляли дітей на хірургічну корекцію статі без згоди батьків або проводили несанкціоновані операції на місці.

Про те, що розповідь Трампа не відповідає дійсності, заявили й експерти з питань охорони здоров'я трансгендерних осіб.

До слова, ексочільник Сполучених Штатів Америки та кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну ударом по центру Москви.

Напередодні зустрічі із Зеленським Дональд Трамп заявив, що президент України є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Раніше Трамп заявив, що не збирається балотуватися на пост президента у 2028 році, якщо зазнає поразки у листопаді.

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Теги: Дональд Трамп президент школа вибори у США

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