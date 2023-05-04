Зеленський прибув до Сенату Генеральних штатів у Гаазі (відео)
Це перший візит Зеленського до Нідерландів за час перебування на посаді президента
Президент України Володимир Зеленський прибув до Сенату Генеральних штатів у Гаазі. Відповідне відео з’явилося у місцевих ЗМІ.
Там його зустріли оплесками. Глава української держави виступить із промовою під назвою «Немає миру без справедливості».
Також планується, що президент відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує воєнні злочини російських окупантів, скоєні в Україні.
Це перший візит Зеленського до Нідерландів не лише за час повномасштабної війни РФ проти України, а й за час перебування на посаді президента.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський учора, 3 травня, здійснив візит до Фінляндії, щоб посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ.
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