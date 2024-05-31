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Україна і Швеція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна і Швеція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки
Президент України та прем’єр-міністр Швеції після підписання двосторонньої угоди
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Про це повідомляє Офіс президента України.

Згідно з документом, впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії угоди.

Крім того, військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Як зазначили в Офісі президента, унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні. Крім того, Швеція буде підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період.

Раніше Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Також Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Документ містить щонайменше 977 млн євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

До слова, Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Угода діятиме протягом 10 років, але її статус можуть переглянути, якщо Україна вступить до НАТО.

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Теги: Володимир Зеленський безпека президент Швеція Офіс президента

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