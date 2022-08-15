Нова Зеландія готує пакет військової допомоги Україні

Раніше уряд країни оголосив про виділення декількох мільйонів доларів гуманітарному фонду ООН для України

Нова Зеландія відправить військову допомогу Україні. Про це повідомляє на The New Zealand Herald. Розмір допомоги сьогодні, 15 серпня, оголосять міністр оборони країни Пені Енаре і головнокомандувач Сил оборони маршал авіації Кевін Шорт.

Видання нагадує, що в лютому і березні 2022 року уряд Нової Зеландії оголосив про виділення декількох мільйонів доларів гуманітарному фонду ООН для України і Агентству ООН у справах біженців.

Пізніше в березні була відправлена військова допомога на суму $5 млн, до складу якої увійшли бронежилети, шоломи і розвантаження.

У квітні уряд країни направив до Європи на два місяці транспортний літак C-130H Hercules і 50 осіб допоміжного персоналу, а також виділив ще 13 млн доларів на військову, гуманітарну та юридичну підтримку.

Окрема група фахівців з логістики Сил оборони з восьми осіб також була направлена для підтримки Міжнародного координаційного центру допомоги українським біженцям у Німеччині.

У травні до 30 військовослужбовців Сил оборони були відправлені до Сполученого Королівства для допомоги в навчанні українських військовослужбовців роботі з легкими польовими знаряддями l119 калібру 105 мм.

У червні було виділено ще $4,5 млн на придбання для української армії додаткового нелетального обладнання та предметів постачання, таких як аптечки.

Нагадаємо, на початку серпня влада Нової Зеландії розшила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Запроваджені заходи будуть діяти проти низки підприємств ВПК, компаній «СоГаз» та «РЖД».