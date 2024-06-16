Зеленський анонсував другий Саміт миру: коли він може відбутися

Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного

Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у проведенні мирного саміту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні. Про це Зеленський сказав під час підсумкової пресконференції за результатами саміту у Швейцарії.

За його словами, за підсумками першого саміту країни будуть працювати у групах щодо окремих питань досягнення миру в Україні. І коли план дій для цього буде готовий, а «кожен крок – пропрацьованим», може відбутися наступний саміт.

«Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, а не роки», – зазначив глава держави і додав, що Україна почала перемовини з тими країнами, які висловили інтерес до проведення другого саміту.

«Це будуть не роки, а місяці», — Президент України Володимир Зеленський анонсував другий саміт миру, який має призвести до завершення війни. pic.twitter.com/nEVFSCTfW4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2024

«Ми почали переговори з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення», – підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. На сайті Офісу президента опубліковано повний текст документа.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.