Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував другий Саміт миру: коли він може відбутися

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував другий Саміт миру: коли він може відбутися
Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного
фото: Офіс президента

Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у проведенні мирного саміту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні. Про це Зеленський сказав під час підсумкової пресконференції за результатами саміту у Швейцарії.

За його словами, за підсумками першого саміту країни будуть працювати у групах щодо окремих питань досягнення миру в Україні. І коли план дій для цього буде готовий, а «кожен крок – пропрацьованим», може відбутися наступний саміт.

«Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, а не роки», – зазначив глава держави і додав, що Україна почала перемовини з тими країнами, які висловили інтерес до проведення другого саміту.

«Ми почали переговори з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення», – підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. На сайті Офісу президента опубліковано повний текст документа. 

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

Читайте також:

Теги: саміт Володимир Зеленський Україна президент переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи вистачить мужності та сил керівництву НАБУ знайти «кротів», які ділилися даними розслідування розкрадання бюджетних коштів на «Великому будівництві»?
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини Скандал
11 червня, 10:50
«Жовта стрічка» — рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення
Координатор «Жовтої стрічки»: Наша діяльність допомагає людям психологічно триматися в окупації Інтерв'ю
23 травня, 15:15
Президент Зеленський прибув до Швеції на третій саміті Україна – Північна Європа
Зеленський анонсував нові безпекові угоди з трьома країнами
31 травня, 11:03
США представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван
Білий дім повідомив, хто представлятиме США на Саміті миру в Швейцарії
3 червня, 19:06
Окупанти просунулися південніше Роботиного
Російські війська просунулися на декількох напрямках – DeepState
20 травня, 02:05
Наступу в Харківській області могло б не бути, якби західні союзники не затримували постачання військової допомоги в Україну
Міністр оборони Британії оцінив шанси ЗСУ відбити наступ Росії на Харківщині
19 травня, 17:45
Зеленський сказав, що знищити терористичну силу – це суто політичне рішення, яке потрібно ухвалити
Удар по «Епіцентру» у Харкові: Зеленський закликав партнерів ухвалити важливе рішення
26 травня, 21:46
Зеленський вистув перед Національними зборами Франції
Зеленський у Франції розповів, чим небезпечне замороження війни
7 червня, 11:53
Коли США передадуть Україні винищувачі: озвучені терміни
Коли США передадуть Україні винищувачі: озвучені терміни
14 червня, 08:32

Політика

Мирний план за підсумками саміту у Швейцарії буде передано Росії
Мирний план за підсумками саміту у Швейцарії буде передано Росії
Зеленський анонсував другий Саміт миру: коли він може відбутися
Зеленський анонсував другий Саміт миру: коли він може відбутися
Повний текст спільного комюніке за підсумками Саміту миру
Повний текст спільного комюніке за підсумками Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру: які країни його підтримали і хто відмовився
Спільне комюніке Саміту миру: які країни його підтримали і хто відмовився
Скуплять всю землю? Соратник Тимошенко пояснив, чому його фракція не підтримує роздачу громадянства іноземцям
Скуплять всю землю? Соратник Тимошенко пояснив, чому його фракція не підтримує роздачу громадянства іноземцям
Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими – Лубінець
Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими – Лубінець

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
ISW про «мирну пропозицію» Путіна: Кремль частково досягнув бажаного
31K
Хмельницький чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок
17K
Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву
7393
Саміт миру. Названо країни, які пожалкували про відсутність РФ
7122
Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5594
Убивство маленької українки в Німеччині: батько дівчинки повідомив нові подробиці

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
Вчора, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua