«Я копаю собі могилу»: ХАМАС випустив нове відео з ізраїльським заручником

Ев'ятар копає собі могилу та каже, що він худішає з кожним днем все більше, тому вона скоро знадобиться

У відео показано 24-річного ізраїльського заручника Ев'ятара Давида, викраденого з фестивалю 7 жовтня 2023 року

ХАМАС випустив нове відео з ізраїльським заручником, який просить Нетаньягу зупинитися, розказує, скільки він не їв та копає собі могилу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Як відомо, у цьому відеоролику ХАМАС показано 24-річного ізраїльського заручника Ев'ятара Давида, викраденого з фестивалю 7 жовтня 2023 року. Чоловік сильно схуд, оскільки голодує, він показує календар, де видно, у які дні йому вдалося поїсти.

Ймовірно, мета ролика – донести, що у голоді винен уряд Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. У кінці відео, Ев'ятар копає собі могилу та каже, що його тіло слабшає з кожним днем все більше, тому вона скоро знадобиться.

🚨🔴BREAKING: Hamas releases a new video featuring an Israeli hostage..hostage digging his own grave in a tunnel.🇮🇱 pic.twitter.com/3w25xMEfuQ — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) August 2, 2025

Раніше ми писали, що спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф оголосив про підготовку плану, який передбачає завершення бойових дій у Секторі Газа та подальшу відбудову регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Американський дипломат поділився цими намірами під час зустрічі з родинами ізраїльських заручників, яких утримує палестинське угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, ХАМАС повідомив посередників, що не братиме участі в нових переговорах з Ізраїлем, допоки не буде покращено гуманітарну ситуацію в Секторі Газа. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерела, передає «Главком».

Тим часом, як інформують ЗМІ, на Близький Схід уже прибув спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Це сталося на тлі фактичного глухого кута в переговорах між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників.

Через небажання ХАМАС йти на поступки, Ізраїль і США погодилися змінити переговорний формат.

До слова, плани Великої Британії, Франції та Канади визнати Палестину можуть стати стимулом для бойовиків ХАМАС і негативно вплинути на мирний процес. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю для Fox News Radio, передає «Главком».

За словами Рубіо, створення палестинської держави неможливе без згоди Ізраїлю. При цьому, підкреслив він, жодна з країн, які виступають за її визнання, не може чітко окреслити, де саме буде розташована ця держава і хто нею керуватиме.