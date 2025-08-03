Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Я копаю собі могилу»: ХАМАС випустив нове відео з ізраїльським заручником

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Я копаю собі могилу»: ХАМАС випустив нове відео з ізраїльським заручником
Ев'ятар копає собі могилу та каже, що він худішає з кожним днем все більше, тому вона скоро знадобиться
скріншот з відео

У відео показано 24-річного ізраїльського заручника Ев'ятара Давида, викраденого з фестивалю 7 жовтня 2023 року

ХАМАС випустив нове відео з ізраїльським заручником, який просить Нетаньягу зупинитися, розказує, скільки він не їв та копає собі могилу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Як відомо, у цьому відеоролику ХАМАС показано 24-річного ізраїльського заручника Ев'ятара Давида, викраденого з фестивалю 7 жовтня 2023 року. Чоловік сильно схуд, оскільки голодує, він показує календар, де видно, у які дні йому вдалося поїсти.

Ймовірно, мета ролика – донести, що у голоді винен уряд Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. У кінці відео, Ев'ятар копає собі могилу та каже, що його тіло слабшає з кожним днем все більше, тому вона скоро знадобиться.

Раніше ми писали, що спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф оголосив про підготовку плану, який передбачає завершення бойових дій у Секторі Газа та подальшу відбудову регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Американський дипломат поділився цими намірами під час зустрічі з родинами ізраїльських заручників, яких утримує палестинське угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, ХАМАС повідомив посередників, що не братиме участі в нових переговорах з Ізраїлем, допоки не буде покращено гуманітарну ситуацію в Секторі Газа. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерела, передає «Главком».

Тим часом, як інформують ЗМІ, на Близький Схід уже прибув спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Це сталося на тлі фактичного глухого кута в переговорах між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників.

Через небажання ХАМАС йти на поступки, Ізраїль і США погодилися змінити переговорний формат. 

До слова, плани Великої Британії, Франції та Канади визнати Палестину можуть стати стимулом для бойовиків ХАМАС і негативно вплинути на мирний процес. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю для Fox News Radio, передає «Главком».

За словами Рубіо, створення палестинської держави неможливе без згоди Ізраїлю. При цьому, підкреслив він, жодна з країн, які виступають за її визнання, не може чітко окреслити, де саме буде розташована ця держава і хто нею керуватиме.

Теги: ХАМАС Беньямін Нетаньягу сектор Гази Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато основних прихильників «Хезболли» хочуть, щоб вона залишалася озброєною
Кінець ери? «Хезболла» розглядає скорочення свого арсеналу через війну з Ізраїлем
4 липня, 15:23
Хусити атакували Ізраїль
Хусити атакували Ізраїль у відповідь на операцію «Чорний прапор»
7 липня, 04:59
Нетаньягу передає Трампу папку під час зустрічі в Білому домі
Нетаньягу зробив цінний подарунок Трампу
8 липня, 08:25
США не підтримують авіудари Ізраїлю по Сирії – Держдеп
США не підтримують авіудари Ізраїлю по Сирії – Держдеп
18 липня, 03:52
Нетаньягу засудив рішення Макрона
Ізраїль розкритикував заяву Макрона про визнання Палестини державою
25 липня, 03:58
Трамп: Ізраїлю доведеться прийняти рішення. Я знаю, що б зробив, але не думаю, що це зараз доречно озвучувати
Трамп: Ізраїлю доведеться ухвалити рішення щодо Гази після провалу угоди з ХАМАС
28 липня, 00:57
Зазначається, що відмова заарештувати Нетаньягу «серйозно підриває здатність суду виконувати свій мандат»
Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту
25 липня, 21:30
Стан Нетаньягу оцінюють як добрий, але протягом трьох днів він працюватиме з дому
Нетаньягу попросив перенести суд у своїй справі про корупцію через несподівану причину
20 липня, 21:58
Рубіо: У ситуації, коли ХАМАС відмовляється від перемир’я, це призведе до автоматичного визнання Палестини у вересні з боку кількох країн. Це абсурд
Визнання Палестини заохочує ХАМАС і шкодить миру – Рубіо
31 липня, 22:52

Соціум

«Я копаю собі могилу»: ХАМАС випустив нове відео з ізраїльським заручником
«Я копаю собі могилу»: ХАМАС випустив нове відео з ізраїльським заручником
Удар безпілотниками по Росії: горять НПЗ у Кстово та Адлері
Удар безпілотниками по Росії: горять НПЗ у Кстово та Адлері
Безпілотники атакували російський Вороніж
Безпілотники атакували російський Вороніж
Припорошило кенгуру. В Австралії вперше за багато років випав сніг
Припорошило кенгуру. В Австралії вперше за багато років випав сніг
Молодь з покоління Z невідріз відмовляється від певних продуктів: дані опитування
Молодь з покоління Z невідріз відмовляється від певних продуктів: дані опитування
Російський політик поскаржився, що на кордоні з Литвою у нього відібрали горілку
Російський політик поскаржився, що на кордоні з Литвою у нього відібрали горілку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
25K
Бутусов став командиром
11K
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
3789
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника
2305
Росіяни атакували дронами Дружківку: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua