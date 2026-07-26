Нетаньягу виступить на сесії ООН, попри погрози мера Нью-Йорка

Нетаньягу жорстко відповів очільнику Нью-Йорка, який назвав його воєнним злочинцем

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що має намір приїхати до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної Асамблеї ООН, незважаючи на заяви мера міста Зохрана Мамдані, який раніше назвав ізраїльського лідера «небажаним» у Нью-Йорку. Як пише «Главком» , про це повідомило видання АР, посилаючись на заяву Нетаньягу в ефірі програми Sunday Morning Futures на телеканалі Fox News.

За словами глави ізраїльського уряду, він планує виступити з трибуни ООН, як робив це в попередні роки.

«Я маю намір приїхати і сказати правду, виступити від імені Ізраїлю та ізраїльсько-американського союзу з трибуни Організації Об'єднаних Націй», – заявив Нетаньягу.

Конфлікт довкола ордера МКС та позиція влади США

Дана заява пролунала на тлі публічної суперечки Беньяміна Нетаньягу з мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані. Так, напередодні мер Нью-Йорка назвав очільника ізраїльського уряду «воєнним злочинцем» і заявив, що йому «не раді в Нью-Йорку».

Разом з тим, міський голова Нью-Йорка змушений був відмовитися від своєї попередньої обіцянки виконати ордер МКС на арешт ізраїльського прем'єра, визнавши відсутність у нього відповідних юридичних повноважень. Позиція мера Мамдані змінилася після того, як президент США Дональд Трамп опублікував допис у соціальних мережах, де запевнив, що Нетаньягу не буде заарештований на території Сполучених Штатів «у жодному разі та за жодних обставин».

Зазначимо, що забезпечення візиту ізраїльського лідера спирається на дипломатичні та правові норми:

Дипломатичний імунітет: глави держав традиційно користуються дипломатичним імунітетом під час перебування у США з офіційними візитами;

Статус МКС: США не є державою-учасницею Римського статуту МКС і не мають юридичних зобов'язань щодо виконання ордерів цього суду.

На фоні цього всього Нетаньягу відкинув закиди очільника Нью-Йорка, зазначивши, що той просуває «фальшиві звинувачення», розколює жителів міста та «розпалює ненависть».

Нагадаємо, що дискусія навколо майбутнього візиту Нетаньягу розгорнулася після того, як Міжнародний кримінальний суд у листопаді 2024 року видав ордери на арешт Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта за підозрою у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, пов'язаних із війною в секторі Гази. Ізраїль не визнає ці обвинувачення та відкидає юрисдикцію МКС у цій справі.

Контекст військового конфлікту

Зазначимо, що Ізраїль категорично відкидає звинувачення в геноциді палестинського населення. Влада країни наголошує, що військова операція в Секторі Гази є легітимним захистом громадян та виправданою відповіддю на напад бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Під час того нападу бойовики угруповання, яке США визнали терористичним, вбили близько 1200 осіб та захопили приблизно 250 заручників.

За даними підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я Гази, унаслідок бойових дій значна частина території була зруйнована, а кількість загиблих перевищила 73 тисячі осіб.

До слова, США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає відкриття Ормузької протоки та 60-денний період переговорів щодо іранської ядерної програми. Водночас Ізраїль заявив, що не вважає себе пов'язаним цією угодою, оскільки не брав участі в переговорах.