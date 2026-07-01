Президент Туреччини відповів Ізраїлю на визнання геноциду вірмен

Ердоган: Ми не звертаємо жодної уваги на наклепи про нашу країну з боку мережі вбивств, на руках якої кров 73 тис. невинних жителів Гази

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що не звертатиме уваги «на наклепи про нашу країну з боку мережі вбивств»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив із різкою заявою на адресу Ізраїлю після того, як ізраїльський Кнесет одностайно проголосував за визнання геноциду вірмен. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Цей крок став черговим етапом глибокої кризи у відносинах між державами, які майже повністю зруйнувалися на тлі війни в Секторі Гази.

«Ми не звертаємо жодної уваги на наклепи про нашу країну з боку мережі вбивств, на руках якої кров 73 000 невинних жителів Гази, більшість з яких діти та жінки», – заявив Ердоган за підсумками засідання кабінету міністрів. Він категорично заперечив історичні звинувачення, наголосивши, що в історії Туреччини «немає ні геноциду, ні різанини, ні гноблення, ні колоніалізму».

Турецький лідер також зазначив, що моральне право Ізраїлю на подібні кроки нівелюється його нинішніми діями. Він нагадав, що під час Другої світової війни саме Туреччина рятувала євреїв, які тікали від нацистських переслідувань. Раніше віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз назвав рішення Кнесету «спробою приховати власні злочини». Ізраїльський уряд, зі свого боку, рішуче відкидає звинувачення в геноциді палестинців.

Геноцид вірмен – це цілеспрямоване фізичне знищення вірменського населення, організоване урядом Османської імперії у 1915-1923 роках. Внаслідок масових депортацій, вбивств та створення нестерпних умов життя було знищено близько 1,5 млн людей. 24 квітня 1915 року в Стамбулі було заарештовано, а згодом страчено сотні представників вірменської інтелектуальної, політичної та релігійної еліти. Під приводом воєнних дій під час Першої світової війни розпочалося масове виселення вірмен до безводних пустель Сирії та Месопотамії. Більшість депортованих гинула в дорозі від голоду, хвороб або нападів османських формувань. Туреччина, як правонаступниця Османської імперії, визнає факт загибелі багатьох вірмен, проте категорично відкидає термін «геноцид». Вона стверджує, що кількість жертв була значно меншою, а смерті стали наслідком громадянської війни та загальних труднощів воєнного часу.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю одностайно схвалив резолюцію про визнання геноциду вірмен, яка тепер буде направлена на голосування до парламенту (Кнесету).

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який виніс цю ініціативу на розгляд Кабінету міністрів, наголосив, що визнання знищення вірменського народу Османською імперією є моральним та історичним обов'язком країни.

Раніше Туреччина вирішила припинити всі торговельні та економічні відносини з Ізраїлем. За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, ці заходи включають закриття турецьких портів і повітряного простору для ізраїльських суден і літаків.

Фідан зазначив, що ці кроки є відповіддю на дії Ізраїлю в Секторі Гази, а також на його удари по Сирії, Ємену та Лівану. Крім того, турецьким кораблям заборонено заходити в ізраїльські порти, а турецькі порти не можна використовувати для перевезення зброї та боєприпасів для Ізраїлю.