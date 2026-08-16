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Лукашенко назвав білорусів «росіянами зі знаком якості»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Лукашенко назвав білорусів «росіянами зі знаком якості»
Самопроголошений президент Білорусі назвав українців «бідолагами» і вкотре заявив, що Білорусь нібито «аж ніяк не агресор»
фото з відкритих джерел

Лукашенко заявив, що слов'яни нібито походять із земель сучасної Білорусі, а не прийшли туди ззовні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав свій народ «росіянами зі знаком якості». Про це він заявив на фестивалі етнокультурних традицій «Клич Полісся» в Лясковичах. Про це пише «Главком» із посиланням на білоруських пропагандистів «Пул Первого».

«Проти історії не попреш»

Лукашенко заявив, що білоруси походять від давніх слов'ян, які нібито прийшли на ці землі з теплих країв. За його словами, готуючись до виступу, він ознайомився з матеріалами, які нібито підтверджують, що слов'яни походять саме з цих земель і «дали життя» Білорусі.

«Люди в ті давні часи, як каже історик, ішли з теплих країв на північ – і не тільки в Білорусі», – сказав Лукашенко, додавши, що соромитися цього не варто.

За його словами, білоруси прийшли на ці землі не лише з території сучасного Ізраїлю, а й через Туров і Полоцьк, тому жодна політика нібито не здатна «повернути цю історію назад».

Лукашенко також зазначив, що в розмовах з росіянами часто називає білорусів «росіянами зі знаком якості» – і, за його словами, дехто з них іноді ображається на таке порівняння. «Проти історії не попреш, тут нема чого ображатися», – прокоментував це самопроголошений білоруський лідер.

Народ, що «увібрав традиції» кількох цивілізацій

Мешканців Полісся Лукашенко охарактеризував як хитрих, розумних, працьовитих і талановитих людей. Білоруську націю загалом він назвав народом, який увібрав звичаї, навички й традиції народів Ізраїлю, Сходу, Європи та Київської Русі. Наприкінці виступу Лукашенко анонсував завершення будівництва національного музею й заявив, що ці землі належать білорусам: «Нікуди ми звідси не підемо і нікому це не віддамо».

Про Україну 

У тому ж виступі Лукашенко назвав українців «бідолагами» і вкотре заявив, що Білорусь нібито «аж ніяк не агресор». За його словами, ще до війни українці нібито ходили пішки до Білорусі збирати ягоди, а після початку повномасштабного вторгнення Мінськ нібито не закрив для них кордон.

Нагадаємо, риторика Лукашенка про «братський» статус з Росією звучить на тлі того, що Мінськ спрощує росіянам переїзд до Білорусі – у першому кварталі 2026 року громадяни РФ становили 60% усіх іноземців, які купували нерухомість у країні. Раніше Лукашенко вже цинічно виправдовував страждання українців від російських ударів, називаючи це аргументом на користь переговорів Києва з Москвою.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко агресія політика кордон традиції

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