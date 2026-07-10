Ізраїль передав США дані про план Ірану вбити Трампа – WSJ

Тегеран уже кілька років публічно обіцяє помститися Трампу за ліквідацію генерала Касема Сулеймані у 2020 році

На похороні вбитого аятоли Хаменеї натовп цього тижня скандував заклики вбити Трампа

Ізраїль передав Сполученим Штатам розвіддані, згідно з якими Іран нібито готував новий план убивства президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, які журналісти отримали від обізнаних із ситуацією джерел, невідомо, коли саме розвідувальну інформацію передали американській стороні та яким каналом. Тегеран уже кілька років публічно обіцяє помститися Трампу за ліквідацію генерала Касема Сулеймані у 2020 році – одного з найвищих командирів Корпусу вартових ісламської революції.

Заклики вбити Трампа на похороні Хаменеї

Актуальності повідомленню додають події цього тижня: на багатоденних похоронних церемоніях убитого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані учасники скандували гасла про смерть американському президентові, а на одному з заходів розгорнули банер з написом «Ми вб'ємо Трампа».

фото: АР

Сам Трамп цього тижня, коментуючи журналістам загрози на свою адресу під час саміту НАТО в Анкарі, сказав: «Я в кожному їхньому списку. Сьогодні вранці бачив – я в кожному одному з їхніх списків. І поки що, гадаю, мені трохи щастило, але, можливо, це триватиме недовго».

Менш ніж за добу після цих слів Трамп несподівано змінив маршрут повернення додому: відмовився від нового президентського літака вартістю $400 млн, подарованого Катаром, і екстрено пересів на старий борт Air Force One. За даними AP, на яку раніше посилався «Главком», під час цього перельоту екіпаж повністю вимкнув авіатранспондер, тож цивільні трекери не могли відстежити рейс – зазвичай такі заходи маскування застосовують лише в зонах бойових дій. Сам Трамп назвав пересадку «романтичним жестом заради старих часів», однак низка експертів пов'язує це рішення саме з новим загостренням між США та Іраном.

Білий дім у відповідь на запит WSJ не надав окремого коментаря, а послався на ці ж слова президента. Посольство Ізраїлю у Вашингтоні відмовилося коментувати інформацію, а представництво Ірану при ООН на запит видання не відповіло. Тегеран і раніше неодноразово заперечував будь-які плани замаху на Трампа.

Тло: убитий лідер і поранений спадкоємець

Алі Хаменеї, верховний лідер і головнокомандувач збройних сил Ірану з 1989 року, загинув 28 лютого 2026-го внаслідок спільного авіаудару США та Ізраїлю по Тегерану – в перший день війни, яку розпочали проти Ірану Вашингтон і Єрусалим. Новим верховним лідером країни ще 8 березня офіційно обрали його сина, 56-річного Моджтабу Хаменеї, який, за даними Reuters, зазнав поранень обличчя та ніг під час того самого удару і відтоді жодного разу не з'являвся публічно – зокрема, він був відсутній і на похороні власного батька.

Це не перший випадок, коли американська юстиція чи розвідка публічно фіксують підозри щодо іранських замахів на Трампа: у листопаді 2024 року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення громадянину Ірану, який, за версією слідства, отримав від Корпусу вартових ісламської революції завдання підготувати план убивства новообраного тоді президента. Сам Трамп також переживав і реальні замахи на своє життя, включно зі стріляниною 2024 року, коли куля зачепила йому вухо.

Розбіжності між Вашингтоном і Єрусалимом навколо ліквідацій

Тема можливих замахів останніми тижнями стосувалася не лише Трампа, а й самих іранських переговорників. За даними The New York Times і The Washington Post, навесні цього року адміністрація Трампа підозрювала, що Ізраїль готує ліквідацію міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі та спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа – саме тоді, коли Вашингтон намагався домовитися з Тегераном про припинення війни. Побоюючись, що така атака поховає переговорний процес, американська сторона, за словами співрозмовників видань, навіть попросила треті країни неофіційно попередити Іран про ризик. Обидва посадовці, зрештою, продовжують брати участь у перемовинах з США дотепер.

Нагадаємо, багатоденні похоронні церемонії Алі Хаменеї Іран проводив із 3 по 9 липня у Тегерані та сусідньому Іраку.