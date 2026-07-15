Туреччина видала ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Прокуратура Стамбула раніше підготувала обвинувальний акт, у якому вимагає для підозрюваних довічного ув'язнення

Турецький суд видав міжнародний ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та постановив оголосити його в міжнародний розшук через Інтерпол. Про це повідомляють Türkiye Gazetesi та Halk TV, пише «Главком».

За даними турецьких ЗМІ, рішення ухвалив 11-й Вищий кримінальний суд Стамбула у справі про перехоплення ізраїльськими військовими гуманітарної флотилії Global Sumud Flotilla, яка прямувала до Сектора Гази.

Окрім Нетаньягу, у справі фігурують ще 34 ізраїльські посадовці. Їх звинувачують у злочинах проти людяності, геноциді, незаконному позбавленні волі, жорстокому поводженні, умисному заподіянні шкоди здоров'ю, грабежі та незаконному затриманні транспортних засобів.

За інформацією медіа, прокуратура Стамбула раніше підготувала обвинувальний акт, у якому вимагає для підозрюваних довічного ув'язнення.

Варто зазначити, що рішення турецького суду саме по собі не означає автоматичного оголошення особи в міжнародний розшук через Інтерпол. Для цього відповідний запит має пройти окрему процедуру розгляду та схвалення Інтерполом.

Нагадаємо, шведська активістка Грета Тунберг оголосила про нову ініціативу під назвою «Глобальна флотилія Сумуд» (Global Flotilla of Sumud), спрямовану на прорив, як вона заявляє, «незаконної ізраїльської блокади Гази».

Раніше повідомлялось, що флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була шведська екоактивістка Грета Тунберг, не змогла дістатися до Гази через шторм.

Згодом стало відомо, що ізраїльські військові перехопили флотилію гуманітарних суден, що прямували до Гази в рамках операції «Марш до Гази». Судна, серед яких були «Альма» та «Сіріус», були зупинені в міжнародних водах.