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Біля будинку міністра нацбезпеки Ізраїлю розбився невідомий дрон

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Біля будинку міністра нацбезпеки Ізраїлю розбився невідомий дрон
Біля дому міністра нацбезпеки Ізраїлю Бен-Гвіра розбився дрон
фото: Gil Cohen-Magen/AFP

Військові обстежують безпілотник, який впав у поселенні Кір'ят-Арба, та з'ясовують обставини події

Поблизу будинку міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра в районі Ґіват-ха-Авот (поселення Кір'ят-Арба, поруч із Хевроном) впав безпілотний літальний апарат. Як пише «Главком» , про це повідомляє ізраїльський телеканал N12 із посиланням на офіційну заяву пресофісу урядовця та військових.

За даними військових та правоохоронних органів, апарат не містив вибухівки. Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вилучили дрон із місця падіння для проведення подальшої експертизи.

У канцелярії міністра зазначили: «Під час суботи безпекові служби поінформували міністра Бен-Гвіра про падіння безпілотника біля його будинку. Наразі обставини події з'ясовуються. Апарат забрали сили ЦАХАЛ, постраждалих немає. Міністр та його родина перебувають у безпеці».

Наразі спецслужби з'ясовують походження безпілотника та причину його падіння.

Зазначимо, що Ітамар Бен-Гвір є одним із найвідоміших представників ізраїльського ультраправого політичного табору. Йому 50 років і він очолює партію «Єврейська сила» (Otzma Yehudit), а також з грудня 2022 року обіймає посаду міністра національної безпеки Ізраїлю.

Бен-Гвір відповідає за діяльність поліції, прикордонної поліції та низки інших силових структур.

Він живе в поселенні Кір'ят-Арба біля Хеврону і відомий жорсткою риторикою щодо палестинського питання та розширення поселень на Західному березі Йордану. Через свою активну політичну діяльність Бен-Гвір неодноразово ставав ціллю для спланованих замахів та спроб нападів з боку радикальних угруповань.

Нагадаємо, правозахисні організації та журналістське розслідування, про яке повідомляє The New York Times, містять свідчення палестинців про сексуальне насильство, жорстоке поводження та катування під час перебування під вартою в Ізраїлі. У матеріалі йдеться, що постраждалими називають чоловіків, жінок і неповнолітніх, а правозахисники закликають до незалежного розслідування цих звинувачень. Ізраїльська сторона раніше заявляла, що розглядає повідомлення про можливі порушення з боку військових відповідно до встановлених процедур.

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Теги: Ізраїль небезпека дрон

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