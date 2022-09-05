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Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
Ряд генералів потрапили в немилість до Путіна
фото з відкритих джерел

У військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза

Кремль дуже незадоволений результатами проведення «спеціальної військової операції» в Україні. Це змушує його міняти генералів у керівництві російської армії. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Так, за його даними, звільнені такі генерали:

  • генерал-лейтенант Андрій Сичовий – з посади командувача Західного військового округу;
  • генерал-лейтенант Владислав Єршов - з посади командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу;
  • генерал-майор В'ячеслав Гуров - з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу;
  • генерал-лейтенант Яків Рязанцев - з посади командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Нагадаємо, міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито як заплановано, а Росія просто сповільнила наступ спеціально.

Відомо, що у військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза. Британській розвідці вдалося дізнатися про претензії Путіна до Шойгу щодо управління військами. Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про хід війни путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії. 

Раніше РНБО пояснила, чому Путін досі не позбувся Шойгу

Читайте також: Чому Путін боїться звільнити Шойгу
Теги: окупанти Україна росія війна

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