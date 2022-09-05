Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
У військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза
Кремль дуже незадоволений результатами проведення «спеціальної військової операції» в Україні. Це змушує його міняти генералів у керівництві російської армії. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
Так, за його даними, звільнені такі генерали:
- генерал-лейтенант Андрій Сичовий – з посади командувача Західного військового округу;
- генерал-лейтенант Владислав Єршов - з посади командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу;
- генерал-майор В'ячеслав Гуров - з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу;
- генерал-лейтенант Яків Рязанцев - з посади командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
Нагадаємо, міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито як заплановано, а Росія просто сповільнила наступ спеціально.
Відомо, що у військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза. Британській розвідці вдалося дізнатися про претензії Путіна до Шойгу щодо управління військами. Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про хід війни путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії.
Раніше РНБО пояснила, чому Путін досі не позбувся Шойгу.
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