Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список

У військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза

Кремль дуже незадоволений результатами проведення «спеціальної військової операції» в Україні. Це змушує його міняти генералів у керівництві російської армії. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Так, за його даними, звільнені такі генерали:

генерал-лейтенант Андрій Сичовий – з посади командувача Західного військового округу;

генерал-лейтенант Владислав Єршов - з посади командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу;

генерал-майор В'ячеслав Гуров - з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу;

генерал-лейтенант Яків Рязанцев - з посади командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Нагадаємо, міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито як заплановано, а Росія просто сповільнила наступ спеціально.

Відомо, що у військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза. Британській розвідці вдалося дізнатися про претензії Путіна до Шойгу щодо управління військами. Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про хід війни путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії.

Раніше РНБО пояснила, чому Путін досі не позбувся Шойгу.