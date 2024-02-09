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Німці все менше хочуть допомагати Україні: невтішні результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Німці все менше хочуть допомагати Україні: невтішні результати опитування
З 2022 року кількість німців, які згодні збільшити прийом українських біженців, зменшилася майже вдвічі
фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance

Опитування показало, що більшість німців проти збільшення поставок Києву важких озброєнь

Готовність німців надавати підтримку Києву знижується, хоча більшість з них чітко усвідомлюють небезпеку наслідків перемоги Росії у війні проти України. Про це пише DW із посиланням на дані дослідження «Мюнхенський індекс безпеки 2024» (Munich Security Index 2024), проведеного до Мюнхенської конференції з питань безпеки, що відкривається наступного тижня.

Так, 56% опитаних бачать ризик агресії РФ проти інших країн у разі перемоги над Україною. 48% респондентів поділяють думку про те, що Європа буде в безпеці лише в тому разі, якщо Росія програє війну.

Водночас, наразі лише кожен четвертий німець (25%) згоден збільшити прийом біженців з України. У травні 2022 року таку готовність висловлювали 46% респондентів. 32% німців виступають проти збільшення прийому українських біженців.

Аналогічне ставлення німців і до розширення військової допомоги Києву: більшість опитаних виступає проти збільшення поставок важких озброєнь Україні. Результати дослідження також показали, що дедалі менше німців хочуть посилення санкцій проти Росії, знижується і готовність респондентів до розширення гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Німеччина стає все біднішою через відсутність можливості забезпечити економічне зростання, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на заході Bloomberg у Франкфурті. За словами глави відомства, уряду час зробити висновки.

Як раніше повідомлялося, програма Job-turbo, покликана прискорити інтеграцію українських біженців на ринку праці в Німеччині, через три місяці після її запровадження так і не привела до відчутних успіхів.

До слова, ФРН щороку залишає понад мільйон людей. Аналітики називають Німеччину країною не лише імміграції, а й еміграції. За офіційними даними, 2022 року з країни виїхало 1,2 млн осіб. Більшість – іноземці, які повернулися назад на батьківщину. І причин цього кілька. Найчастіше – цифровізація та зручність життя, яке багатьом нагадує подорож у минуле.

Читайте також: Українці очима німців. Факти, цифри і цитати місцевих політиків та преси
Теги: біженці Україна війна соцопитування Німеччина росія

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