Німці все менше хочуть допомагати Україні: невтішні результати опитування

З 2022 року кількість німців, які згодні збільшити прийом українських біженців, зменшилася майже вдвічі

Опитування показало, що більшість німців проти збільшення поставок Києву важких озброєнь

Готовність німців надавати підтримку Києву знижується, хоча більшість з них чітко усвідомлюють небезпеку наслідків перемоги Росії у війні проти України. Про це пише DW із посиланням на дані дослідження «Мюнхенський індекс безпеки 2024» (Munich Security Index 2024), проведеного до Мюнхенської конференції з питань безпеки, що відкривається наступного тижня.

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Так, 56% опитаних бачать ризик агресії РФ проти інших країн у разі перемоги над Україною. 48% респондентів поділяють думку про те, що Європа буде в безпеці лише в тому разі, якщо Росія програє війну.

Водночас, наразі лише кожен четвертий німець (25%) згоден збільшити прийом біженців з України. У травні 2022 року таку готовність висловлювали 46% респондентів. 32% німців виступають проти збільшення прийому українських біженців.

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Аналогічне ставлення німців і до розширення військової допомоги Києву: більшість опитаних виступає проти збільшення поставок важких озброєнь Україні. Результати дослідження також показали, що дедалі менше німців хочуть посилення санкцій проти Росії, знижується і готовність респондентів до розширення гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Німеччина стає все біднішою через відсутність можливості забезпечити економічне зростання, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на заході Bloomberg у Франкфурті. За словами глави відомства, уряду час зробити висновки.

Як раніше повідомлялося, програма Job-turbo, покликана прискорити інтеграцію українських біженців на ринку праці в Німеччині, через три місяці після її запровадження так і не привела до відчутних успіхів.

До слова, ФРН щороку залишає понад мільйон людей. Аналітики називають Німеччину країною не лише імміграції, а й еміграції. За офіційними даними, 2022 року з країни виїхало 1,2 млн осіб. Більшість – іноземці, які повернулися назад на батьківщину. І причин цього кілька. Найчастіше – цифровізація та зручність життя, яке багатьом нагадує подорож у минуле.