Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього ввійшло

Наші військові отримали радар TRML-4D, який забезпечує швидке виявлення і супроводження приблизно 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів

Німеччина сьогодні, 29 червня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього ввійшли радар для протиповітряної оборони TRML-4D та обладнання для розмінування. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

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Новий пакет допомоги включає:

одна радіолокаційна станція середнього радіуса дії TRML-4D;

три мости для мостоукладача BEAVER;

дві машини прикордонної охорони;

16 вантажівок Zetros.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми. Він здатний виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі.

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Система забезпечує швидке виявлення і супроводження приблизно 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще 45 самохідних зенітних комплексів типу Gepard для посилення протиповітряної оборони. Із них 15 буде надано найближчими тижнями, а ще 30 – до кінця року.