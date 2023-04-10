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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло
Броньована інженерна машина 2A1 Dachs
фото ілюстративне

ЗСУ отримають понад 20 тисяч патронів та дрони

Україна отримає новий пакет військової допомоги. Про нього сьогодні оголосила Німеччина, передає пресслужбу уряду країни.

Частина техніки буде поставлятися зі складів Бундесверу, а інша – від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Так, Німеччина надасть Збройним силам України:

  • інженерну броньовану машину Dachs;
  • вісім вантажівок Zetros;
  • вісім мобільних антенних систем;
  • вісім розвідувальних дронів;
  • боєкомплект 23 520 патронів калібру 40 мм.

Броньована інженерна машина 2A1 Dachsнімецька інженерна машина, що належить до групи машин бойової підтримки та є наступником Pionierpanzer 1. Створена на базі шасі Leopard 1. У її сферу відповідальності входить підйом пошкоджених транспортних засобів, створення в'їздів і виїздів, а також в'їздів і виїздів у місцях перетину водних перешкод або крутих і мулистих берегових зонх, створення судноплавного дна та створення чи розчищення перешкод і бар'єрів на полі бою.

Машина використовується інженерами та бронетанковими інженерами сухопутних військ Німеччини, а також збройними силами Канади під назвою Badger – Armoured Engineering Vehicle (AEV). Її також використовують збройні сили Чилі. Це перша броньована інженерна машина Бундесверу, яка була спеціально оптимізована для територій, де працюють інженери.

Нагадаємо, що у попередному військовому пакеті допомоги Берліна були, зокрема, 18 бойових танків Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder. Уряд Німеччини погодився виділити додаткові 12 мільярдів євро на довгострокову військову підтримку Києва — із них €3,2 млрд у 2023 році.

Теги: Німеччина ЗСУ війна

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