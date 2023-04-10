Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло

Броньована інженерна машина 2A1 Dachs – німецька інженерна машина, що належить до групи машин бойової підтримки та є наступником Pionierpanzer 1. Створена на базі шасі Leopard 1. У її сферу відповідальності входить підйом пошкоджених транспортних засобів, створення в'їздів і виїздів, а також в'їздів і виїздів у місцях перетину водних перешкод або крутих і мулистих берегових зонх, створення судноплавного дна та створення чи розчищення перешкод і бар'єрів на полі бою.

Машина використовується інженерами та бронетанковими інженерами сухопутних військ Німеччини, а також збройними силами Канади під назвою Badger – Armoured Engineering Vehicle (AEV). Її також використовують збройні сили Чилі. Це перша броньована інженерна машина Бундесверу, яка була спеціально оптимізована для територій, де працюють інженери.