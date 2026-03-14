Війна на Близькому Сході: світ очікує глобальну кризу та дефіцит товарів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Війна на Близькому Сході: світ очікує глобальну кризу та дефіцит товарів
Нафтова криза завжди тягне за собою продовольчу
Війна з Іраном загрожує глобальними проблемами не лише з нафтою та газом

Світ опинився на порозі економічного потрясіння, яке за масштабами може перевершити наслідки пандемії Covid-19 та російської війни проти України. Війна на Близькому Сході за участю США, Ізраїлю та Ірану вже спричинила найбільший в історії збій у постачанні нафти, що ланцюговою реакцією б'є по всіх сферах життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Енергетичний колапс та ціни на паливо

Через блокаду Ормузької протоки світовий ринок втратив майже 15% нафти. Більше того, зупинено половину видобутку в ключовому регіоні Перської затоки. Експерти IEA попереджають: навіть якщо активні бойові дії припиняться завтра, на відновлення зруйнованої інфраструктури (НПЗ, портів та трубопроводів) знадобляться місяці, а то й роки.

У США ціни на бензин злетіли на 20% лише за перші 11 днів конфлікту, що ставить під загрозу передвиборчі обіцянки Дональда Трампа щодо зниження вартості життя.

Авіаперевезення

Близький Схід – це головний авіаційний хаб між Азією та Європою. Через війну кожен третій пасажир на цих маршрутах змушений шукати альтернативи.

Наразі ціни на авіагас злетіли у 2,5-3 рази. Вартість квитків, зокрема, переліт із Сінгапуру до Лондона здорожчав утричі. Через необхідність облітати зону конфлікту кількість місць на рейсах скоротилася майже вдвічі, створивши небачений дефіцит напередодні великодніх канікул.

Продовольча безпека

ООН б'є на сполох: нафтова криза завжди тягне за собою продовольчу.

Країни Перської затоки постачали третину добрив у світі. Без них фермери не зможуть забезпечити врожай. Дороге дизпаливо автоматично підвищує цінники на полицях магазинів. Найбільше постраждають країни, що розвиваються (Судан, Шрі-Ланка, Пакистан), які критично залежать від цього імпорту.

Вторинний ефект: іпотека, кредити та інфляція

Економісти попереджають про «вторинний удар». Центробанки змушені підвищувати ставки, щоб приборкати інфляцію. Іпотека та кредити стають недоступними, що призводить до обвалу ринку нерухомості та автопрому. Також через падіння доходів люди відмовляються від ресторанів, таксі, готелів та юристів.

Замістити нафту з Близького Сходу майже нічим. Єдиний гравець, здатний наростити постачання – Росія, проте це вимагає повного зняття санкцій, на що Захід іде неохоче.

Проте аналітик Джон Кемп зазначає, що про «повний шок» говорити зарано. Щоб спровокувати колапс, аналогічний кризам 70-х років, ціна нафти має зрости ще на $40–$50. Саме цей запас поки що дозволяє сторонам продовжувати воювати.

Як відомо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам назвав вигоду, яку РФ отримує від війни на Близькому Сході. Про це інформує «Главком».

За словами Пєскова, зараз нібито є багато охочих купувати російську нафту після пом'якшення санкцій США.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. 

Утім, попри послаблення санкцій США, експорт російської нафти на початку березня скоротився через атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру та несприятливі погодні умови в Балтійському й Чорному морях. 

Як повідомлялось, Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету.

Зауважимо, світовий ринок нафти переживає серйозні потрясіння через війну на Близькому Сході. Через атаки на енергетичну інфраструктуру та зупинку руху танкерів видобуток у регіоні скоротився на мільйони барелів на добу. 

Війна на Близькому Сході: світ очікує глобальну кризу та дефіцит товарів
Війна на Близькому Сході: світ очікує глобальну кризу та дефіцит товарів
