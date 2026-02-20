Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна

Канцлер Німеччини обговорить у Пекіні економічні та безпекові питання під час триденного офіційного візиту

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц з 24 по 26 лютого здійснить офіційний візит до Китаю, де проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та прем’єром Лі Цяном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника федерального уряду ФРН Себастіан Гілле.

За його словами, канцлер відвідає Пекін і Ханчжоу у супроводі економічної делегації. «Федеральний канцлер Фрідріх Мерц здійснить візит до Китайської Народної Республіки з 24 по 26 лютого 2026 року. Він відвідає Пекін та Ханчжоу», – повідомив Гілле.

У Пекіні 25 лютого канцлера з військовими почестями прийме прем’єр-міністр КНР Лі Цян. Після спільного обіду Мерц візьме участь у засіданні Німецько-китайського консультативного комітету з економічних питань.

Також запланована зустріч тет-а-тет із головою КНР Сі Цзіньпіном. За інформацією уряду Німеччини, сторони обговорять двосторонні відносини, економічну співпрацю та безпекові питання.

У межах візиту канцлер відвідає низку промислових підприємств, зокрема завод Mercedes-Benz Group, робототехнічну компанію Unitree та Siemens Energy. Очікується, що переговори стосуватимуться розвитку торгівлі, інвестицій та технологічного співробітництва між Берліном і Пекіном.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп відвідає Китай з триденним візитом. Він розпочнеться 31 березня. Ключовою темою під час візиту глави Білого дому стануть торговельні переговори. Додаткові деталі не оприлюднювалися, але очікується, що візит, який завершиться 2 квітня, буде значною мірою присвячений торговельним переговорам між Трампом і очільником Китаю Сі Цзіньпіном.