Бундестаг дозволив військовим збивати невідомі дрони

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Німеччина спростила процедуру збиття дронів у повітряному просторі
фото з відкритих джерел

Парламент Німеччини розширив повноваження Бундесверу для захисту повітряного простору

Німецький Бундестаг ухвалив поправки до закону про повітряну безпеку, які дозволяють Збройним силам країни перехоплювати та збивати безпілотники, що порушують повітряний простір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Tagesschau.

Поправку ініціювало Міністерство внутрішніх справ Німеччини з метою пришвидшення та спрощення процедур реагування на інциденти з дронами. Раніше відповідальність за перехоплення безпілотників покладалася на місцеву поліцію, а втручання Бундесверу було заборонене. Винятком були випадки, коли дрони пролітали над військовими об’єктами.

Нові норми дозволяють федеральним землям звертатися до Збройних сил по допомогу в протидії безпілотникам. Процедуру розгортання військових планують зробити швидшою та менш бюрократичною.

Відтепер Міністерство оборони нестиме повну відповідальність за ухвалення рішень щодо протидії дронам. Раніше йому потрібно було узгоджувати свої дії з Міністерством внутрішніх справ.

Крім того, зміни до законодавства передбачають кримінальну відповідальність за навмисне та несанкціоноване проникнення до зони безпеки аеропорту, якщо це перешкоджає повітряному руху. За такі дії порушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що бюджетний комітет Бундестагу дозволив Міністерству оборони Німеччини розпочати закупівлю тисяч бойових безпілотників-камікадзе для потреб Бундесверу, скоригувавши загальну суму програми та запровадивши додаткові вимоги парламентського контролю.

Бюджетний комітет схвалив плани оборонного відомства замовити безпілотники у німецьких стартапів Helsing та Stark Defence. Початкова вартість закупівлі становить близько 540 млн євро.

Теги: Німеччина дрон

