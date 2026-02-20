Окупанти атакували нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині

На місці удару працюють підрозділи ДСНС

Російська терористична армія атакувала 20 лютого нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

За даними компанії, є руйнування, на об’єкті триває пожежа.

«Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі. Щира вдячність ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадаємо, російські загарбники 9 лютого атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів було пошкодження та руйнування обладнання, постраждалих немає.

Також у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.

До слова, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.