Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині
На об’єкті триває пожежа
фото: Нафтогаз

На місці удару працюють підрозділи ДСНС

Російська терористична армія атакувала 20 лютого нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

За даними компанії, є руйнування, на об’єкті триває пожежа.

«Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі. Щира вдячність ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, російські загарбники 9 лютого атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів було пошкодження та руйнування обладнання, постраждалих немає.

Також у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.

До слова, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.

Теги: газ Полтавщина Нафтогаз України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Куліш та його дружина Людмила Куліш заперечують обвинувачення
У Кременчуці поліція розслідує справу через звинувачення керівника школи танців у розбещенні дітей
27 сiчня, 21:28
За даними пресслужби, видобуток нафти компанією зріс на 3,77%, а видобуток газу – на 2,86%
«Укрнафта» встановила рекорд з буріння свердловин
3 лютого, 22:02
Reuters: Сербія планує закуповувати газ через ЄС, щоб позбутися залежності від РФ
Reuters: Сербія планує закуповувати газ через ЄС, щоб позбутися залежності від РФ
5 лютого, 04:56
Інтенсивні атаки росіян на Херсонську ТЕЦ тривають уже кілька місяців
Окупанти вчетверте за місяць атакували Херсонську ТЕЦ
6 лютого, 18:27
Унаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав
Окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» на Полтавщині та Сумщині
9 лютого, 15:49
Наталія Бойко має понад 15 років досвіду в енергетичному секторі
Оператор газотранспортної системи отримав тимчасову очільницю
9 лютого, 15:17
Фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті
РФ вдарила по об'єкту «Нафтогазу»
27 сiчня, 15:09
Джеффрі Паєтт
Ексзаступник держсекретаря США назвав компанію, яка першою в Україні отримала американський скраплений газ через «Вертикальний коридор»
10 лютого, 17:37
Україна отримала першу партію американського скрапленого газу у 2026 році
Україна отримала першу партію американського скрапленого газу у 2026 році
4 лютого, 13:02

Події в Україні

«Укрзалізниця» змінила маршрути на 20 лютого 2026
«Укрзалізниця» змінила маршрути на 20 лютого 2026
У Кривому Розі автівка «Укрпошти» злетіла у розриту яму тепловиків
У Кривому Розі автівка «Укрпошти» злетіла у розриту яму тепловиків
Аварійні відключення світла 20 лютого 2026 року: перелік областей
Аварійні відключення світла 20 лютого 2026 року: перелік областей
Окупанти атакували нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині
Окупанти атакували нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині
Чоловік, який змінив стать, судився за зняття з військового обліку: рішення суду
Чоловік, який змінив стать, судився за зняття з військового обліку: рішення суду
Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua