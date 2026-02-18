Головна Світ Політика
Мерц підтримав ідею обмежити доступ дітей до соцмереж

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність захисту дітей від надмірного часу онлайн
фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини позитивно оцінив пропозицію встановити мінімальний вік для користування платформами та запровадити перевірку віку

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відкритий до запровадження обмежень на використання соціальних мереж дітьми через занепокоєння впливом тривалого перебування у смартфонах на розвиток молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію dpa.

Напередодні партійного з’їзду Християнсько-демократичної партії (ХДС) її регіональне відділення у Шлезвіг-Гольштейні запропонувало встановити мінімальний вік для користування такими платформами, як Instagram, TikTok і Facebook, на рівні 16 років. Ініціатива також передбачає обов’язкову перевірку віку користувачів.

Мерц зазначив, що позитивно ставиться до цієї пропозиції, а також до схожих ідей, які висловлювали представники Соціал-демократичної партії Німеччини. За його словами, проблема надмірного використання цифрових платформ дітьми потребує політичної реакції.

«Якщо сьогодні діти у віці 14 років проводять п’ять і більше годин на день за екраном, якщо вся їхня соціалізація відбувається тільки через цей засіб, то ми не повинні дивуватися відхиленням в розвитку особистості та проблемам у соціальній поведінці серед молоді», – сказав Мерц у політичному подкасті Machtwechsel.

Водночас канцлер підкреслив, що загалом обережно ставиться до ідеї жорстких заборон. За його словами, ключовим має бути пошук балансу між свободою користування цифровими сервісами та необхідністю захисту дітей.

Він додав, що головне завдання держави – забезпечити умови, за яких молодь матиме достатньо часу для навчання, ігор та розвитку концентрації уваги. Дискусія щодо вікових обмежень у соцмережах у Німеччині активізувалася на тлі зростання занепокоєння впливом цифрового середовища на психічне здоров’я підлітків.

Питання регулювання доступу неповнолітніх до онлайн-платформ дедалі частіше обговорюють і в інших країнах Європи, де уряди шукають механізми посилення цифрової безпеки дітей без надмірного втручання у свободу користування інтернетом.

Раніше парламентарі від Соціал-демократичної партії Німеччини запропонували технічно блокувати доступ до TikTok та Instagram для дітей до 14 років і створити окремі версії платформ для підлітків із жорсткими обмеженнями функціоналу. Ініціатива передбачає відмову від алгоритмічних стрічок, автозапуску відео та інших механік, які можуть викликати залежність, а також запровадження перевірки віку через Європейський гаманець цифрової ідентифікації. Пропозиція вже спричинила дискусію серед німецьких політиків і стала частиною ширших європейських дебатів щодо регулювання соцмереж та захисту дітей в онлайн-середовищі.
 
 

Теги: Німеччина соціальні мережі Фрідріх Мерц

