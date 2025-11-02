Головна Країна Політика
Зеленський: Україна отримала більше «петріотів», ППО посилено

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський: Україна отримала більше «петріотів», ППО посилено
Робота триватиме не лише на політичному рівні з державами та лідерами, але й безпосередньо з виробниками всіх потрібних систем ППО та ракет до них
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент подякував Німеччині та анонсував подальшу роботу з виробниками систем ППО, а також пріоритет на дрони-перехоплювачі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала додаткові системи «Patriot». Президент подякував Німеччині та наголосив на потребі подальшого збільшення кількості систем ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів». Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще «петріоти» в Україні, включаємо в роботу», – заявив Президент.

Зеленський наголосив, що попри це, для повного захисту всієї території України, включно з ключовими об’єктами інфраструктури та містами, потрібно значно більше систем.

Президент анонсував інтенсифікацію зусиль для отримання додаткового озброєння.

Робота триватиме не лише на політичному рівні з державами та лідерами, але й безпосередньо з виробниками всіх потрібних систем ППО та ракет до них.

«Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО», – повідомив він.

Зеленський підкреслив, що ефективний захист від російської балістики та військової авіації вимагає багатокомпонентної системи ППО.

Президент зазначив, що кількість дронів-перехоплювачів на цей рік відповідатиме державному завданню. Водночас, він закликав Сили оборони швидко та якісно збільшувати кількість навчених операторів дронів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що головною ставкою російського диктатора Володимира Путіна у війні є удари з повітря, якими він намагається компенсувати нездатність досягти цілей на землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що терор є головним інструментом Путіна: «Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо».

Теги: Володимир Зеленський системи ППО Німеччина

