Україна отримала від Німеччини перші гусеничні всюдиходи Bandvagn 206

Протягом останнього тижня Україна отримала чергову партію військової допомоги

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

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Україна також отримала від Німеччини дві тисячі боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, 14 розвідувальних безпілотників Vector, 14 захищених автомобілів для охорони кордону і три системи виявлення безпілотників.

Крім того, серед німецької допомоги згадуються два сідельні тягачі 8x8 HX81 та два напівпричепи, а ще 11 тисяч сухпайків.

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Також до кінця липня має бути відправлена перша партія з 10 000 35-міліметрових боєприпасів для зенітного танка Gepard, який вкрай необхідний Україні. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 000 патронів.

Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) – це гусеничний всюдихід підвищеної прохідності. Транспорт розрахований на 17 військових, а причіп можна адаптувати до різних цілей залежно від модифікації. Bandvagn 206/208 призначений для перевезення військ та озброєння через сніг та болота на півночі Швеції (всюдихід початково створювався для шведських сухопутних військ). Всюдихід також є амфібією, розвиваючи швидкість у воді до 4,7 км/год. Швидкість їзди по дорозі – 55 км/год.

Нагадаємо, концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправлення Україні 20 бойових машин піхоти Marder.

До слова, німецький канцлер Олаф Шольц назвав підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами «новим виміром» війни Росії проти України.