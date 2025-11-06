Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ
У Німеччині відбулося перше засідання новоствореної Ради з національної безпеки
фото з відкритих джерел

Учасники Ради дійшли висновку про необхідність розробки плану дій щодо диверсифікації

У Німеччині відбулося перше засідання новоствореної Ради з національної безпеки під головуванням канцлера Фрідріха Мерца. Як повідомив його речник Штефан Корнеліус, основною темою засідання стало ухвалення міжвідомчого плану дій щодо протидії гібридним загрозам, пише «Главком»

«План дій включає заходи у сфері контррозвідки та захисту критичної інфраструктури, що є відповіддю федерального уряду на зростання кількості та інтенсивності гібридних загроз, зокрема з боку Росії», – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, на засіданні було обговорено питання стратегічної залежності Німеччини від критично важливої сировини. Учасники Ради дійшли висновку про необхідність розробки плану дій щодо диверсифікації та зміцнення стійкості постачання сировинних ресурсів.

До слова, Німеччина активно повертається до ролі одного з провідних військових лідерів Європи, що відбувається на тлі триваючої російської агресії. У межах значних реформ, започаткованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін повністю зняв усі фінансові обмеження, які стосувалися оборонного сектору. Мета цієї політики – сформувати одну з найбільш потужних армій на європейському континенті.

Теги: Німеччина нацбезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Особливо похмурою є економічна ситуація в промисловому секторі
Кожна третя компанія в Німеччині готується до масових звільнень
3 листопада, 09:29
The Telegraph: Німеччина зняла ліміти на військові витрати через загрозу з боку РФ
The Telegraph: Німеччина зняла ліміти на військові витрати через загрозу з боку РФ
3 листопада, 00:52
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
31 жовтня, 09:46
Кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в’їжджають до країни, останнім часом різко зросла
Німеччина пропонує обмежити в’їзд молодих українців
24 жовтня, 08:44
Влада Німеччини розслідує сотні випадків, коли громадяни Угорщини з угорськими паспортами намагалися зареєструватися як українські біженці, хоча не мали на це права
Сотні угорців видавали себе за українських біженців для тимчасового захисту у Німеччині
20 жовтня, 04:35
Польські правоохоронці затримали українця за запитом Німеччини
Підрив «Північних потоків». Польща відмовила Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця
17 жовтня, 15:31
Милованов поїхав до Німеччини
«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді
16 жовтня, 12:15
У ЄС отримали прихисток майже 4,5 мільйона українських біженців
Скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше: свіжі статистичні дані
12 жовтня, 17:15
Німеччина не може збивати російські дрони через конституційні обмеження
Стало відомо, чому Німеччина не може збивати російські дрони над своєю територією
11 жовтня, 06:02

Політика

Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян
Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян
Путін просив мене допомогти закінчити війну в Україні – Трамп
Путін просив мене допомогти закінчити війну в Україні – Трамп
Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян – Politico
Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян – Politico
Трамп заявив, що ПАР не повинна бути в G20 і відмовився відвідувати саміт
Трамп заявив, що ПАР не повинна бути в G20 і відмовився відвідувати саміт
Трамп доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї 
Трамп доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї 
Трамп розкритикував перемогу Мамдані на виборах мера Нью-Йорка
Трамп розкритикував перемогу Мамдані на виборах мера Нью-Йорка

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua