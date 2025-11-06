Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ

Учасники Ради дійшли висновку про необхідність розробки плану дій щодо диверсифікації

У Німеччині відбулося перше засідання новоствореної Ради з національної безпеки під головуванням канцлера Фрідріха Мерца. Як повідомив його речник Штефан Корнеліус, основною темою засідання стало ухвалення міжвідомчого плану дій щодо протидії гібридним загрозам, пише «Главком»

«План дій включає заходи у сфері контррозвідки та захисту критичної інфраструктури, що є відповіддю федерального уряду на зростання кількості та інтенсивності гібридних загроз, зокрема з боку Росії», – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, на засіданні було обговорено питання стратегічної залежності Німеччини від критично важливої сировини. Учасники Ради дійшли висновку про необхідність розробки плану дій щодо диверсифікації та зміцнення стійкості постачання сировинних ресурсів.

До слова, Німеччина активно повертається до ролі одного з провідних військових лідерів Європи, що відбувається на тлі триваючої російської агресії. У межах значних реформ, започаткованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін повністю зняв усі фінансові обмеження, які стосувалися оборонного сектору. Мета цієї політики – сформувати одну з найбільш потужних армій на європейському континенті.