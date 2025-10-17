Підрив «Північних потоків». Польща відмовила Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця

Польський суд не отримав доказів щодо причетності громадянина України до підриву

Польський суд відмовився екстрадувати до Німеччини 49-річного Володимира Журавльова. Його підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf Fm.

Суддя Даріуш Любовський постановив, що запит німецької влади про екстрадицію Журавльова не слід задовольняти. Він наголосив, що предметом цього провадження було не встановлення того, чи вчинив українець те, що йому інкримінує німецька сторона, а лише те, чи можуть його дії бути підставою для виконання Європейського ордера на арешт.

За словами Любовського, польський суд не мав жодних доказів у цій справі, оскільки німецька сторона надіслала лише дуже загальну, формально необхідну інформацію. Тому українцеві було скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що видача Німеччині українця, підозрюваного у підриві газопроводів «Північний потік», не відповідає інтересам Польщі. Туск зазначив, що остаточне рішення щодо екстрадиції чоловіка, затриманого під Варшавою наприкінці вересня, ухвалить суд. Водночас він підкреслив, що саме існування таких трубопроводів зробило Європу надмірно залежною від російських енергоресурсів.

Варто зазначити, що Україна не втручається у розслідування проти підозрюваного. Українські консули контактують із заарештованим громадянином України і консультують його, однак остаточне рішення щодо громадянина України буде ухвалювати польський суд.