Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді
Милованов поїхав до Німеччини
фото: Тимофій Милованов/Facebook

Милованов повідомив, що бере участь у науковій конференції в Німеччині

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов поскаржився на німецьку залізницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

Милованов повідомив, що перебуває в Німеччині, де бере участь у науковій конференції, присвяченій фінансуванню та відновленню України.

«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді фото 1

«Цінуйте і любить «Укрзалізницю». Я зараз в Німеччині на два дні, наукова конференція з фінансування і відновлення України. Німецька залізниця жахлива. Зараз мій потяг запізнюється на 3 год., ми в ньому сидимо і нас постійно обманюють коли потяг поїде далі, брешуть про причини затримки, всіх газлайтять і кажуть зара вже поїдемо, і так всі три години. Інші потяги теж запізнюються. Хто на 15 хв., хто на 5 год. В аеропорту у Франкфурті поки чекали наш потяг я не побачив жодного потягу, який не запізнювався», – йдеться у дописі.

Раніше президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив, що українські абітурієнти масово орієнтуються на навчання за кордоном, зокрема в Польщі та Німеччині, що призводить до втрати найперспективнішої молоді. За його словами, державна модель фінансування не дозволяє створити конкурентне середовище. Милованов наголошує, що українська освіта потребує серйозних інвестицій.

Читайте також:

Теги: залізниця Німеччина Тимофій Милованов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Німеччині запропоновано брати по €15 за візит до лікаря
У Німеччині запропоновано брати по €15 за візит до лікаря
19 вересня, 20:50
У Мюнхені стартував 190-й «Октоберфест»: спека побила рекорди, понад 500 людей звернулися по меддопомогу
У Мюнхені стартував 190-й «Октоберфест»: спека побила рекорди, понад 500 людей звернулися по меддопомогу
21 вересня, 01:54
Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів ФРН
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
24 вересня, 18:58
Після завершення процедури переведення з Польщі обвинувачений буде доставлений до Німеччини
Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»
1 жовтня, 06:42
Численні сполучення скасовано
Аеропорт Мюнхена закрито через появу дронів
3 жовтня, 04:16
За словами адвоката підозрюваного, немає підстав для екстрадиції його клієнта до Німеччини
Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»
30 вересня, 15:16
Численні сполучення скасовано
Мюнхенський аеропорт вдруге за добу закрився через невідомі дрони
4 жовтня, 00:38
Аеропорт у Мюнхені закривали через появу невідомив дронів
Канцлер Німеччини вказав на РФ після зупинки авіарейсів у Мюнхені через дрони
6 жовтня, 00:28
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині
Чому Суми та Чернігів? Зеленський пояснив логіку останніх ударів ворога
9 жовтня, 10:20

Соціум

«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді
«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
Соціолог пояснив, навіщо Москва експлуатує міф про «про загадковість російської душі»
Соціолог пояснив, навіщо Москва експлуатує міф про «про загадковість російської душі»
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)
На станцію «Академік Вернадський» повернулися майже 7 тис. пінгвінів (фото)
На станцію «Академік Вернадський» повернулися майже 7 тис. пінгвінів (фото)

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua