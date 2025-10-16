«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді

Милованов повідомив, що бере участь у науковій конференції в Німеччині

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов поскаржився на німецьку залізницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

Милованов повідомив, що перебуває в Німеччині, де бере участь у науковій конференції, присвяченій фінансуванню та відновленню України.

«Цінуйте і любить «Укрзалізницю». Я зараз в Німеччині на два дні, наукова конференція з фінансування і відновлення України. Німецька залізниця жахлива. Зараз мій потяг запізнюється на 3 год., ми в ньому сидимо і нас постійно обманюють коли потяг поїде далі, брешуть про причини затримки, всіх газлайтять і кажуть зара вже поїдемо, і так всі три години. Інші потяги теж запізнюються. Хто на 15 хв., хто на 5 год. В аеропорту у Франкфурті поки чекали наш потяг я не побачив жодного потягу, який не запізнювався», – йдеться у дописі.

