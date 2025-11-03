Кожна третя компанія в Німеччині готується до масових звільнень

У ФРН 41% промислових підприємств готується до звільнень

Згідно зі свіжим опитуванням Інституту німецької економіки (IW) у Кельні, кожна третя компанія в Німеччині (36%) планує скорочення робочих місць наступного року, тоді як лише 18% мають намір створювати нові. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Особливо похмурою є ситуація в промисловості: у цьому секторі про майбутні звільнення оголошує 41% підприємств.

Інвестиційні очікування також на рекордно низькому рівні: лише 23% компаній планують у 2026 році вкласти більше коштів у нові проєкти, тоді як 33% – навпаки, менше. Такий затяжний спад інвестиційних очікувань спостерігається вперше за всю історію опитувань IW.

Дослідники IW попереджають, що «тим самим криза в Німеччині поглиблюється». «Компанії страждають від величезного геополітичного тиску, і без державних реформ стає все менш імовірним, що багатомільярдні програми уряду матимуть необхідний вплив», – зазначають в Інституті.

Зазначимо, уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату праці до 14,60 євро за годину. Рішення уряду буде реалізовано поетапно: з 1 січня 2026 року оплата праці підвищиться до 13,90 євро за годину, а ще за рік – до 14,50 євро.

До слова, Німеччина активно повертається до ролі одного з провідних військових лідерів Європи, що відбувається на тлі триваючої російської агресії. У межах значних реформ, започаткованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін повністю зняв усі фінансові обмеження, які стосувалися оборонного сектору. Мета цієї політики – сформувати одну з найбільш потужних армій на європейському континенті.