Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
фото з відкритих джерел

Масові атаки дронів змінюють баланс сил у сучасних конфліктах

Поширення іранських безпілотників «Шахед» на полях бою від України до Близького Сходу змушує військових експертів переглядати ефективність традиційних систем протиповітряної оборони. Відносно дешеві дрони змушують використовувати одні з найдорожчих у світі систем ППО. Як інформує «Главком», про це пише Fox News.

За оцінками аналітиків, вартість виробництва одного дрона «Шахед» становить приблизно від 20 до 50 тисяч доларів. Водночас для їх перехоплення часто застосовують ракети системи Patriot, ціна яких може сягати близько 4 мільйонів доларів.

Проблема особливо загострилася після масштабної операції на Близькому Сході, під час якої іранські дрони атакували американські війська та союзників у країнах Перської затоки.

Для відбиття атак використовували комплексну систему оборони, до якої входили Patriot, системи протиракетної оборони THAAD, морські перехоплювачі та інші засоби ППО.

Попри те що значну частину безпілотників вдалося знищити, атаки все ж призвели до втрат і пошкодження інфраструктури. Зокрема, повідомлялося про загибель американських військових у Кувейті, а також пошкодження цивільних об’єктів у країнах Перської затоки.

Україна стала одним із головних центрів розвитку технологій використання безпілотників у сучасній війні після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Українські розробники активно створюють дрони-перехоплювачі, які можуть стати дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони. Наприклад, деякі українські безпілотники-перехоплювачі можуть коштувати близько 1400 доларів.

За словами розробників, такі дрони вже знищили тисячі російських «Шахедів», а ефективність перехоплення може досягати 90%.

Зростання кількості атак безпілотників змушує військових шукати нові методи протидії. Аналітики наголошують, що проблема полягає не лише у вартості систем ППО, а й у їхній здатності витримувати масові атаки дронів.

Експерти зазначають, що майбутнє протиповітряної оборони, ймовірно, поєднуватиме традиційні системи з дешевшими технологіями боротьби з безпілотниками, включно з дронами-перехоплювачами та спеціалізованими системами протидії малим БпЛА.

За їхніми словами, нова ера масових і відносно дешевих повітряних атак може кардинально змінити підхід до ведення війни у світі.

Раніше міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.

Як повідомлялося, Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». «Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.

Також повідомлялося, що США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед». Переговори перебувають на ранній стадії та відбуваються на рівні урядів, а не компаній.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться».

Читайте також:

Теги: армія війна Дональд Трамп Саудівська Аравія технології Володимир Зеленський Україна Катар президент робота перехоплення переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оборона та безпека держави є пріоритетом над виборами, вважає суд
Чи можливі президентські вибори під час воєнного стану? Верховний суд поставив крапку
Вчора, 18:00
Скасування Європою санкцій на російську нафту означатиме стратегічну поразку європейців у війні проти Росії без жодного пострілу
«Сталевий дикобраз» Європи більше не працює. Що потрібно змінити
10 березня, 09:49
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
9 березня, 07:52
Росія спробувала прорвати кордон на Південно-Слобожанському напрямку
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині
4 березня, 13:36
У жовтні 2016 року, у 19 років, Ігор прийняв свідоме рішення стати на захист України
Під час штурму прикрив собою побратимів. Згадаймо Героя України Ігоря Замоцького
1 березня, 09:00
Під час розмови окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
21 лютого, 15:59
Єврокомісія нагадала, що для членства в Євросоюзі Україна зобов’язана надати одностатевим парам юридичний захист
Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС
19 лютого, 19:37
Тенденція до зменшення чисельності населення в Україні триває з 1993 року
Демограф озвучив темпи скорочення населення України
15 лютого, 18:15
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран
15 лютого, 00:31

Події в Україні

Телеведучий Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
Телеведучий Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News
ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph
ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph
Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом
Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом
Атака на Херсон: серед постраждалих – діти
Атака на Херсон: серед постраждалих – діти
Розвідники вивели з ладу пором «Славянін» та пошкодило судно «Авангард»
Розвідники вивели з ладу пором «Славянін» та пошкодило судно «Авангард»

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua