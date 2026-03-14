Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News

Масові атаки дронів змінюють баланс сил у сучасних конфліктах

Поширення іранських безпілотників «Шахед» на полях бою від України до Близького Сходу змушує військових експертів переглядати ефективність традиційних систем протиповітряної оборони. Відносно дешеві дрони змушують використовувати одні з найдорожчих у світі систем ППО. Як інформує «Главком», про це пише Fox News.

За оцінками аналітиків, вартість виробництва одного дрона «Шахед» становить приблизно від 20 до 50 тисяч доларів. Водночас для їх перехоплення часто застосовують ракети системи Patriot, ціна яких може сягати близько 4 мільйонів доларів.

Проблема особливо загострилася після масштабної операції на Близькому Сході, під час якої іранські дрони атакували американські війська та союзників у країнах Перської затоки.

Для відбиття атак використовували комплексну систему оборони, до якої входили Patriot, системи протиракетної оборони THAAD, морські перехоплювачі та інші засоби ППО.

Попри те що значну частину безпілотників вдалося знищити, атаки все ж призвели до втрат і пошкодження інфраструктури. Зокрема, повідомлялося про загибель американських військових у Кувейті, а також пошкодження цивільних об’єктів у країнах Перської затоки.

Україна стала одним із головних центрів розвитку технологій використання безпілотників у сучасній війні після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Українські розробники активно створюють дрони-перехоплювачі, які можуть стати дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони. Наприклад, деякі українські безпілотники-перехоплювачі можуть коштувати близько 1400 доларів.

За словами розробників, такі дрони вже знищили тисячі російських «Шахедів», а ефективність перехоплення може досягати 90%.

Зростання кількості атак безпілотників змушує військових шукати нові методи протидії. Аналітики наголошують, що проблема полягає не лише у вартості систем ППО, а й у їхній здатності витримувати масові атаки дронів.

Експерти зазначають, що майбутнє протиповітряної оборони, ймовірно, поєднуватиме традиційні системи з дешевшими технологіями боротьби з безпілотниками, включно з дронами-перехоплювачами та спеціалізованими системами протидії малим БпЛА.

За їхніми словами, нова ера масових і відносно дешевих повітряних атак може кардинально змінити підхід до ведення війни у світі.

Раніше міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.

Як повідомлялося, Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». «Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.

Також повідомлялося, що США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед». Переговори перебувають на ранній стадії та відбуваються на рівні урядів, а не компаній.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться».