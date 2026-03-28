Зеленський домовився у Саудівській Аравії про забезпечення України дизелем

Надія Карбунар
glavcom.ua
фото: Офіс президента

Реалізація домовленості тепер переходить до компетенції профільних компаній

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизелю для України щонайменше на один рік. Як повідомляє «Главком», про це глава держави сказав під час спілкування з пресою.

За словами Зеленського, Україна поставила собі два завдання і обидва вона виконала.

«Мені потрібно було домовитися, далі це вже питання НАК «Нафтогазу», що у разі дефіциту і сильного виклику в світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. Ось. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих», – сказав президент.

Також він повідомив, що резерви пального в Україні були порожніми. Причини, чому країна не поповнювала їх – це удари РФ із початку війни, а також довготривалі контракти, які мають українські компанії, приватний сектор або «Укрнафта».

«Тобто наші резерви в контрактах. Але коли є виклики, є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватись. Тому потрібні довготривалі домовленості з енергетичними країнами, я б так сказав. Саме про це ми і домовляємось», – пояснив Зеленський.

Також глава держави наголосив, що на сьогодні Сили оборони України забезпечує паливом на всі 100%.

«У нас пріоритет – армія, ми розуміємо чіткий об’єм, скільки в нас постачання. У нас постачання всього дизелю і бензину на всю державу, включаючи армію, десь 700 тисяч тонн на місяць. Ми приблизно розуміємо об’єми – десь приблизно біля восьми, там 7,2-7,4 млн тонн на рік. В принципі, ми розуміємо як це забезпечувати», – резюмував він.

Напередодні Зеленський розкрив, що проситиме в Близького Сходу в обмін на дрони-перехоплювачі. 

Нагадаємо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.

