У Баварії чиновник відмовився брати участь у виборах, але виграв їх

У Баварії чиновник відмовився брати участь у виборах, але виграв їх
Кнаус заявив, що приймає вибір односельців і залишиться на посаді
фото: Süddeutsche Zeitung

64-річний чиновник вирішив не переобиратися на виборах і піти на пенсію, але сталося по-іншому

У Баварії, Німеччина, бургомістр села Філіпсройт Гельмут Кнаус виграв вибори, в яких не брав участі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Кнаус був головою Філіпсройта з населенням 600 осіб біля кордону з Чехією останні 12 років. 64-річний чиновник вирішив не переобиратися на виборах 8 березня і піти на пенсію, проте 216 з 378 осіб, які прийшли на дільниці, самі вписали його ім'я в бюлетені, оскільки ніхто інший не висунув свою кандидатуру.

Видання зазначає, що чиновник став улюбленцем жителів, адже сам виконував багато завдань, які зазвичай довіряють підрядникам, працюючи по 80-100 год. на тиждень за порівняно невелику зарплату сільського бургомістра.

Кнаус заявив, що приймає вибір односельців і залишиться на посаді.

До слова, вибори наступного федерального президента Німеччини відбудуться 30 січня 2027 року у Берліні. Як зазначає Deutsche Welle, багато хто хоче бачити на цій посаді жінку – вперше в історії ФРН.

