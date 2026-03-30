Німеччина оголосила в розшук двох російських хакерів: у чому їх підозрюють

Німеччина оголосила у міжнародний розшук росіян, які підозрюються у причетності до масштабних кібератак

Німецька влада встановила особи двох осіб з Росії, яких підозрюють у заподіянні шкоди в інтернеті на сотні мільйонів євро

Німецькі правоохоронні органи встановили особи та оголосили у міжнародний розшук двох громадян РФ, підозрюваних у серії руйнівних кіберзлочинів. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на Генеральну прокуратуру в Карлсруе та кримінальне відомство землі Баден-Вюртемберг, інформує «Главком».

Йдеться про двох ймовірних учасників кіберугруповань GandCrab і REvil – Даніїла Максимовича Щукіна та Анатолія Сергійовича Кравчука. Їх оголосили в міжнародний розшук та внесли до списку найбільш розшукуваних осіб Європолу.

Повідомляється, що вони стояли за організацією системи цифрового вимагання (кібершантажу) як у Німеччині, так і на міжнародному рівні. «Двоє підозрюваних діяли як керівник угруповання та як програміст», – йдеться в повідомленні.

У період 2018-2021 років групи GandCrab і REvil були одними з найактивніших у сфері кіберзлочинності, здійснюючи атаки шляхом проникнення до внутрішніх систем компаній, шифрування даних і вимагання викупу за їх відновлення.

«Кібератаки завдали збитків у Німеччині приблизно на €35 млн. У 25 випадках було сплачено викуп – на загальну суму близько €1,8 млн», – йдеться в повідомленні.

Серед найбільш резонансних атак, пов’язаних із REvil, – кібератака на американську компанію Kaseya у 2021 році, яка вплинула на бізнес у щонайменше 17 країнах. З останніх випадків – злам ІТ–інфраструктури німецької партії «Ліві».

«Главком» писав, що служби військової та загальної розвідки Нідерландів оприлюднили спільну заяву про глобальну шпигунську кампанію російських хакерів. Зловмисники намагаються масово зламати акаунти у популярних месенджерах Signal та WhatsApp, які вважаються найбільш захищеними. Розвідувальні служби зазначають, що хакери в чатах переконують користувачів розкрити коди безпеки, що дає їм доступ до особистих акаунтів і групових чатів.

Нагадаємо, українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу. Українські активісти отримали доступ до матеріалів засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, що відбулося наприкінці жовтня 2025 року.

Згідно з даними, отриманими під час онлайн-засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, реальний стан «оборонки» агресора кардинально відрізняється від пропагандистських звітів.

Загальний бюджетний борг лише представлених на нараді підприємств перевищив 3,3 млрд рублів. Багато стратегічних компаній опинилися на межі банкрутства через нездатність обслуговувати кредити та виконувати державні замовлення. Заборгованість перед рядовими працівниками заводів становить понад 200 млн рублів. Це призвело до масових звільнень фахівців, які відмовляються працювати в умовах постійних затримок виплат.