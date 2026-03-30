Німеччина оголосила в розшук двох російських хакерів: у чому їх підозрюють

Німецька влада встановила особи двох осіб з Росії, яких підозрюють у заподіянні шкоди в інтернеті на сотні мільйонів євро

Німецькі правоохоронні органи встановили особи та оголосили у міжнародний розшук двох громадян РФ, підозрюваних у серії руйнівних кіберзлочинів. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на Генеральну прокуратуру в Карлсруе та кримінальне відомство землі Баден-Вюртемберг, інформує «Главком».

Йдеться про двох ймовірних учасників кіберугруповань GandCrab і REvil – Даніїла Максимовича Щукіна та Анатолія Сергійовича Кравчука.  Їх оголосили в міжнародний розшук та внесли до списку найбільш розшукуваних осіб Європолу.

Повідомляється, що вони стояли за організацією системи цифрового вимагання (кібершантажу) як у Німеччині, так і на міжнародному рівні. «Двоє підозрюваних діяли як керівник угруповання та як програміст», – йдеться в повідомленні.

У період 2018-2021 років групи GandCrab і REvil були одними з найактивніших у сфері кіберзлочинності, здійснюючи атаки шляхом проникнення до внутрішніх систем компаній, шифрування даних і вимагання викупу за їх відновлення.

«Кібератаки завдали збитків у Німеччині приблизно на €35 млн. У 25 випадках було сплачено викуп – на загальну суму близько €1,8 млн», – йдеться в повідомленні.

Серед найбільш резонансних атак, пов’язаних із REvil, – кібератака на американську компанію Kaseya у 2021 році, яка вплинула на бізнес у щонайменше 17 країнах. З останніх випадків – злам ІТ–інфраструктури німецької партії «Ліві».

«Главком» писав, що служби військової та загальної розвідки Нідерландів оприлюднили спільну заяву про глобальну шпигунську кампанію російських хакерів. Зловмисники намагаються масово зламати акаунти у популярних месенджерах Signal та WhatsApp, які вважаються найбільш захищеними. Розвідувальні служби зазначають, що хакери в чатах переконують користувачів розкрити коди безпеки, що дає їм доступ до особистих акаунтів і групових чатів.

Нагадаємо, українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу. Українські активісти отримали доступ до матеріалів засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, що відбулося наприкінці жовтня 2025 року.

Згідно з даними, отриманими під час онлайн-засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, реальний стан «оборонки» агресора кардинально відрізняється від пропагандистських звітів.

Загальний бюджетний борг лише представлених на нараді підприємств перевищив 3,3 млрд рублів. Багато стратегічних компаній опинилися на межі банкрутства через нездатність обслуговувати кредити та виконувати державні замовлення. Заборгованість перед рядовими працівниками заводів становить понад 200 млн рублів. Це призвело до масових звільнень фахівців, які відмовляються працювати в умовах постійних затримок виплат.

Читайте також:

Читайте також

Маша Машкова зізналася, що ненавидить диктаторів, які розпочинають війни
Російська акторка заявила про ненависть до Путіна та різко висловилася про політику Трампа
6 березня, 15:31
Дітей у матері вилучили, їх вихованням тепер займаються батьки дівчаток
Суд відправив за ґрати киянку, яка з кумою створювала порно за участі своїх доньок
11 березня, 13:47
Маргарита Симоньян дала інтерв'ю путністку Борису Корчевнікову
Пропагандистка Симоньян заявила, що її дитина невиліковно хвора
22 березня, 13:59
Дрон-перехоплювач спеціально створений для ураження швидких і маневруючих повітряних цілей
Німеччина профінансувала для України рекордну партію дронів-перехоплювачів
23 березня, 13:31
У Німеччині намагаються повернути в море кита, що застряг
На узбережжі Німеччини рятувальники розгорнули операцію з порятунку кита: деталі
23 березня, 19:58
У Чернігові винесли суворий вирок грабіжнику
Чоловік, який напідпитку виніс з крамниці пляшку горілки, отримав сім років ув’язнення
25 березня, 10:35
За словами Юлії Юріної, її рідні вірять лише російській пропаганді, а не їй
Відома співачка відверто розповіла про спілкування з родичами з РФ
Вчора, 15:52
Українська сторона фіксує тісну співпрацю між Москвою та Тегераном
Скільки насправді Росія заробляє на війні в Ірані: Зеленський озвучив цифри
28 березня, 20:34
У Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
Вчора, 20:44

Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення
Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення
Церемонія сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі відбудеться у «закритому режимі»
Церемонія сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі відбудеться у «закритому режимі»
Держдума вигадала заняття для росіян під час відсутності інтернету
Держдума вигадала заняття для росіян під час відсутності інтернету
Іран залучає до військової служби дітей: подробиці
Іран залучає до військової служби дітей: подробиці
Сербія домовилася з РФ про дешевий газ: деталі
Сербія домовилася з РФ про дешевий газ: деталі

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
