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Путін готує нове вторгнення. Росія відповіла на звинувачення Молдови

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Путін готує нове вторгнення. Росія відповіла на звинувачення Молдови
Російський сенатор Клімов переконує, що РФ веде "миролюбиву політику"
Фото з відкритих джерел

Російський сенатор назвав повідомлення про напад «інформаційним сміттям»

Звинувачення у плануванні нападу Росії на Молдову не більше ніж «інформаційне сміття», метою якого є «отримання додаткового фінансування або інші завдання, які мало відображають реальний стан справ». Про це заявив російський сенатор Ради Федерацій Андрій Клімов, пишуть росЗМІ.

«Люди, які виробляють подібні інфоприводи, роблять це не для нас. Молдовські політики хочуть, щоб їх згадали у Молдові. Чи щоб згадали спонсори, які забезпечили їхню перемогу. Чи може, щоб попросити в когось грошей для відбиття неіснуючого нападу. Але нічого спільного з реальністю це не має», – вважає чиновник.

Клімов почав запевняти, що Росія нібито «проводить миролюбну політику, незважаючи на всі твердження, що це не так». Сенатор також заявив, що вісім років Москва «керувалася Мінськими угодами і домагалася мирного вирішення питання на Донбасі відповідно до міжнародного права».

Також він звинуватив «тих, хто поділяє західні псевдоцінності» у «продукуванні небезпечних іскор».

«Всі, хто поділяє ці псевдоцінності Заходу, крім інформаційного сміття, продукують ще дуже небезпечні іскри, які можуть призвести до чергової пожежі в Східній Європі. Це дійсно гра з вогнем, якого і так достатньо», – почав лякати російський сенатор.

Нагадаємо, голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив, що Російська Федерація планує вторгнення до Молдови на початку 2023 року.

Як відомо, МЗС Росії звинуватило Молдову в «утисках російськомовних» після того, як Молдова відкликала ліцензії на мовлення у проросійських шести телеканалів.

 

Теги: тероризм агресія Державна Дума Молдова війна

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