Німеччина звинуватила українців у змові з Росією щодо підриву посилок

У Німеччині двом громадянам України висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

За версією слідства, наприкінці березня 2025 року Даніїл Б., Владислав Т. та Євген Б., якого переслідують окремо, відправили з Кельна до України дві посилки з активованими GPS-трекерами. Як зазначає прокуратура, замовлення на ці дії надійшло від російської розвідувальної служби через посередників у Маріуполі.

Метою операції, за даними обвинувачення, був збір інформації про маршрути доставлення та процедури транспортування, а в подальшому – відправлення посилок із пристроями для підпалу. Згідно з матеріалами справи, такі посилки мали бути підпалені в Німеччині або в інших місцях дорогою до неокупованих Росією територій України.

Даніїла Б. та Владислава Т. затримали 9 і 10 травня 2025 року, відтоді вони перебувають під вартою. 23 грудня 2025 року прокуратура передала обвинувальний акт проти чоловіків до Сенату державної безпеки Вищого регіонального суду Штутгарта.

Євгена Б. заарештували у Швейцарії 13 травня 2025 року та екстрадували до Німеччини 23 грудня 2025 року. Очікується, що йому також буде висунуто обвинувачення.

