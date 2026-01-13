Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині, ймовірно, сталася диверсія перед проходом потягу армії США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині, ймовірно, сталася диверсія перед проходом потягу армії США
Слідство перевіряє, чи могли скоби залишитися після недавніх будівельних робіт, або ж їх встановили навмисно
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місці аварії слідчі виявили кілька металевих скоб, закріплених на рейках

Під Ессеном в Німеччині поїзд зійшов з рейок перед проходом вантажного потягу армії США. Поліція перевіряє версію диверсії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

12 січня ввечері близько 22:30 в місті Ессен зійшов з рейок вантажний поїзд. За даними федеральної поліції Німеччини, у локомотива зійшла з рейок тільки одна вісь, ніхто не постраждав. Однак майже відразу з'ясувалося, що за кілька годин до аварії по цій же ділянці колії повинен був проїхати вантажний поїзд армії США з боєприпасами і військовою технікою.

На місці аварії слідчі виявили кілька металевих скоб, закріплених на рейках. Останній поїзд пройшов цю ділянку без проблем близько 17:30, а приблизно через 70 хвилин там повинен був їхати американський військовий поїзд. Через запізнення його пустили по іншій гілці, а по небезпечній ділянці в результаті пішов звичайний вантажний поїзд з цистернами – і саме він зійшов з рейок.

Слідство перевіряє, чи могли скоби залишитися після недавніх будівельних робіт, або ж їх встановили навмисно. У поліції землі Північний Рейн-Вестфалія не виключають саботаж і задаються питанням, хто міг знати маршрут пересування складу армії США.

«Було б величезним збігом, якби вантажний поїзд проїхав цими коліями незадовго до американського конвою і не повідомив про будь-які проблеми», — зазначило джерело видання в органах державної безпеки ФРН.

До слова, у грудні 2025 року в Німеччині екстрадованого зі Швейцарії українця, якого звинувачують у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії, було взято під варту. Згідно з даними слідства, обвинувачений з двома спільниками нібито погодилися здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень у Німеччині. Зазначається, що замовники диверсій, імовірно, пов'язані з Росією.

Теги: США Німеччина диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як США вдалося без бою захопити Мадуро
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
5 сiчня, 14:32
Як продаж Гренландії США може вплинути на Україну
Продаж Гренландії США? Які наслідки це матиме для України
10 сiчня, 21:21
Туск прокоментував заяви американських переговорників щодо гарантій для України
Туск назвав гарантії безпеки США для України «далекосяжними»
16 грудня, 2025, 13:11
Переговори у Берліні триватимуть і завтра, 15 грудня
Переговори делегацій США та України в Берліні тривали понад п’ять годин: що відомо
14 грудня, 2025, 21:47
Перехожі на темних вулицях Німеччини
Bloomberg: Група активістів взяла на себе відповідальність за блекаут в Берліні
4 сiчня, 23:57
Центр AdlerA e.V., який став «Пунктом незламності» для місцевих жителів, підтримує адаптацію мігрантів з України
У Берліні українські біженці облаштували «Пункт незламності» на тлі блекауту (фото)
6 сiчня, 17:50
Зеленський зустрівся з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером
Президент після саміту «коаліції охочих» провів переговори з американцями
7 сiчня, 00:35
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
7 сiчня, 03:58
Раніше президент повідомляв, що РФ на тлі негоди готує нові удари по Україні
Посольство США попередило про масований російський удар найближчими днями
8 сiчня, 20:49

Соціум

Позичив рецепт у Кличка. Губернатор Білгородщини закликав мешканців тікати з області, яка замерзає
Позичив рецепт у Кличка. Губернатор Білгородщини закликав мешканців тікати з області, яка замерзає
У Німеччині, ймовірно, сталася диверсія перед проходом потягу армії США
У Німеччині, ймовірно, сталася диверсія перед проходом потягу армії США
Російська розвідка назвала Вселенського патріарха «антихристом»
Російська розвідка назвала Вселенського патріарха «антихристом»
У Польщі українець врятував двох дівчаток, які провалилися під лід
У Польщі українець врятував двох дівчаток, які провалилися під лід
Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ
Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ
За два тижні понад 15 танкерів «тіньового флоту» змінили свої прапори на російські – WSJ
За два тижні понад 15 танкерів «тіньового флоту» змінили свої прапори на російські – WSJ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua