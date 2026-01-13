У Німеччині, ймовірно, сталася диверсія перед проходом потягу армії США

Слідство перевіряє, чи могли скоби залишитися після недавніх будівельних робіт, або ж їх встановили навмисно

Під Ессеном в Німеччині поїзд зійшов з рейок перед проходом вантажного потягу армії США. Поліція перевіряє версію диверсії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

12 січня ввечері близько 22:30 в місті Ессен зійшов з рейок вантажний поїзд. За даними федеральної поліції Німеччини, у локомотива зійшла з рейок тільки одна вісь, ніхто не постраждав. Однак майже відразу з'ясувалося, що за кілька годин до аварії по цій же ділянці колії повинен був проїхати вантажний поїзд армії США з боєприпасами і військовою технікою.

На місці аварії слідчі виявили кілька металевих скоб, закріплених на рейках. Останній поїзд пройшов цю ділянку без проблем близько 17:30, а приблизно через 70 хвилин там повинен був їхати американський військовий поїзд. Через запізнення його пустили по іншій гілці, а по небезпечній ділянці в результаті пішов звичайний вантажний поїзд з цистернами – і саме він зійшов з рейок.

Слідство перевіряє, чи могли скоби залишитися після недавніх будівельних робіт, або ж їх встановили навмисно. У поліції землі Північний Рейн-Вестфалія не виключають саботаж і задаються питанням, хто міг знати маршрут пересування складу армії США.

«Було б величезним збігом, якби вантажний поїзд проїхав цими коліями незадовго до американського конвою і не повідомив про будь-які проблеми», — зазначило джерело видання в органах державної безпеки ФРН.

До слова, у грудні 2025 року в Німеччині екстрадованого зі Швейцарії українця, якого звинувачують у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії, було взято під варту. Згідно з даними слідства, обвинувачений з двома спільниками нібито погодилися здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень у Німеччині. Зазначається, що замовники диверсій, імовірно, пов'язані з Росією.