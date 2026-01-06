Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg

Через статус головного логістичного хабу НАТО в Європі, Німеччина розглядається Росією як першочергова ціль для збройного нападу

Уряд Німеччини серйозно занепокоєний активізацією прихованих російських операцій проти стратегічних об’єктів у країні. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на конфіденційний 1200-сторінковий документ Бундесверу під назвою «Оперативний план Німеччини» (OPLAN DEU), у Берліні вважають нинішню гібридну війну Москви прямою прелюдією до відкритого збройного протистояння, передає «Главком».

Через свій статус головного логістичного хабу НАТО в Європі, ФРН розглядається Кремлем як першочергова ціль. У документі Міністерства оборони зазначено, що енергетична система та оборонна інфраструктура – це перші цілі для атаки, щоб паралізувати процес ухвалення рішень, створити хаос та виявити вразливості в системі управління на всіх рівнях (від муніципального до федерального).

Росія намагатиметься максимально ускладнити розгортання сил Альянсу на східному фланзі, перешкоджаючи пересуванню військ територією Німеччини.

У документі міститься тривожний прогноз: Москва може бути готова до повномасштабного нападу на НАТО вже до 2029 року, проте серія нещодавніх диверсій, кібератак та порушень повітряного простору вказує на те, що загроза може реалізуватися значно раніше. Очільник Федеральної розвідувальної служби (BND) Мартін Єгер попередив, що Росія готова випробувати кордони Європи на міцність і може спровокувати «гарячу стадію» конфлікту в будь-який момент.

У відповідь на ці загрози Берлін планує значно посилити заходи безпеки, інтегруючи цивільну та військову інфраструктуру, а також виділити понад €160 млрд до 2029 року на модернізацію залізниць та об'єктів подвійного призначення.

Як повідомлялося, припинення вогню в Україні за нинішніх умов становитиме серйозну загрозу не лише для Києва, а й для всієї Європи. Попри численні заяви про «близький мир», немає жодних підстав вважати, що 2026 рік змінить сценарій 2025-го - війна триватиме, а оптимістичні обіцянки базуються радше на політичних фантазіях, ніж на реальності.

Росія намагається дипломатичними засобами досягти того, чого не змогла здобути за 11 років війни. Ключовим інструментом Кремля у цьому процесі залишається Дональд Трамп. «Росія продовжує розширювати межі того, що Україна та Європа змушені прийняти – як на фронті, так і за столом переговорів», – пише видання.

Нагадаємо, у 2026 році Путін відзначає 26 років при владі, фактично зрівнявшись за тривалістю правління з найвідомішими російськими монархами та лідерами радянської доби. Вже 12 січня повномасштабна агресія проти України досягне позначки у 1418 днів. Ця цифра має особливе значення для Кремля, адже саме стільки тривала німецько-радянська війна, культ перемоги у якій став фундаментом сучасного російського режиму.

Також у російському сегменті Телеграму сталася справжня істерика через блискавичну операцію США проти самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Частина блогерів відверто заздрить ефективності американських військових, інші обурюються безсиллям Росії в цій ситуації