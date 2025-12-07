Головна Світ Соціум
НАТО готове збивати російські дрони: президент Чехії зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На думку президента Чехії, Росія перевіряє рішучість Альянсу, і відповідь може бути дуже жорстокою

Президент Чехії Петер Павел заявив, що країни НАТО можуть перейти до жорсткіших заходів у відповідь на повторні порушення повітряного простору Європи російськими літаками та безпілотниками, включно зі збиттям апаратів. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю The Sunday Times.

За словами Павела, російська авіація систематично перевіряє реакцію Альянсу та його готовність діяти в умовах загрози. Він наголосив, що такі інциденти є навмисними й мають продуману мету — демонструвати безкарність Москви та вивчати слабкі місця повітряної оборони.

«Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення триватимуть, коли ми будемо змушені застосувати сильніші заходи, включно з можливим збиттям російського літака або безпілотника», – заявив Павел. На його думку, Росія ніколи не дозволила б собі повторні порушення власного повітряного простору, і повинен діяти той самий принцип для НАТО.

Ексголова військового комітету Альянсу зазначив, що нинішня «стриманість» Заходу грає на користь Кремля, який прагне перевірити здатність НАТО діяти в умовах самозахисту. Павел також підкреслив, що готовність відстоювати принципи та суверенітет союзників є ключовою для європейської безпеки.

Лідери країн на східному фланзі НАТО раніше закликали союзників уточнити правила застосування сили у випадках порушення повітряного простору та надати військовим літакам більше повноважень для оперативного реагування.

Раніше Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити. 

Нагадаємо, увечері 22 листопада повітряний рух в аеропорту Ейндховена, що на півдні Нідерландів, був тимчасово призупинений через численні спостереження безпілотників.

Також увечері 1 листопада над авіабазою Кляйне-Брогель у бельгійському місті Пір зафіксували кілька дронів. Це одна з ключових баз військово-повітряних сил Бельгії, де розміщена американська ядерна зброя.

