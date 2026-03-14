Іран завдав ракетного удару по посольству США в Багдаді

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Іран завдав ракетного удару по посольству США в Багдаді
Комплекс у Багдаді є стратегічним об'єктом США на Близькому Сході
фото: скріншот з відео

На цей час Держдепартамент США та представники посольства в Багдаді утримуються від офіційних коментарів щодо обсягів руйнувань

Ситуація в іракській столиці різко загострилася вранці в суботу, 14 березня. Один із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі став ціллю прямої ракетної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Associated Press.

Як повідомляє агентство із посиланням на представників іракських сил безпеки, іранська ракета поцілила безпосередньо в територію дипломатичного комплексу в Багдаді.

Ракета влучила у вертолітний майданчик на території посольства. На оприлюднених у мережі кадрах видно густий стовп диму, що піднімається над «зеленою зоною» Багдада.

Офіційної інформації про жертв чи поранених серед дипломатичного персоналу наразі немає.

Комплекс у Багдаді є стратегічним об'єктом США на Близькому Сході. Раніше він уже ставав ціллю для атак воєнізованих угруповань, які фінансує та координує Іран. Проте пряме влучання ракети у внутрішню інфраструктуру посольства свідчить про значну ескалацію.

Напередодні атаки, у п’ятницю, американська дипмісія оновила попередження щодо подорожей до Іраку, піднявши його до четвертого (найвищого) рівня небезпеки. У документі зазначалося, що Іран та підконтрольні йому ополчення готують серію нападів на громадян і об'єкти США.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала понад 7,5 тис. ударів по території Ірану в межах військової операції «Ревучий лев».

Як повідомили ізраїльські військові, удари наносилися по різних цілях, пов’язаних із військовою інфраструктурою Ірану.

«Армія оборони Ізраїлю діє по всій території Ірану і завдала близько 7 600 ударів, зокрема понад 2 тис. ударів по штабах і об’єктах іранського режиму, а також приблизно 4 700 ударів по іранській ракетній програмі», – йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ також заявили, що під час операцій було ліквідовано тисячі бойовиків.

