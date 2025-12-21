Партизани паралізували ключовий вузол постачання РФ

Порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем ворога

Агенти партизанського руху «Атеш» підпалили релейні шафи на залізничному вузлі в російському Батайську, через який здійснюється постачання угруповань ворога на всіх південних напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у телеграм-каналі «Атеш».

«Наші агенти провели успішну диверсію на стратегічному залізничному вузлі у Батайську. Внаслідок підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хабу, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках», – ідеться в повідомленні.

🔥Ключовий логістичний центр РФ у районі Ростова-на-Дону виведено з ладу внаслідок диверсії партизанів АТЕШ pic.twitter.com/ONuPoznppg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2025

Як стверджує «Атеш», через цей критично важливий вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом та боєприпасами для угруповань ворога на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках, а також у Криму.

За даними партизанів, диверсія створила ланцюгову реакцію затримок та зривів у поставках для російських загарбників.

«Порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем ворога. Наразі військові вантажі затримуються у дорозі, а планування операцій окупантів опинилося під загрозою зриву», – наголосили агенти.

Нагадаємо, кіберпідрозділ партизанського руху спротиву «Атеш» провів кібератаку на головний сайт для проведення мобілізації у РФ.

Раніше українські розвідники завдяки партизанам провели операцію з підриву окупантів на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області.

До слова, у 2022 році на окупованій території Запорізької області діяла група українських партизанів «Пугачі». Її створив… 16-річний підліток.