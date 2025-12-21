Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Партизани паралізували ключовий вузол постачання РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Партизани паралізували ключовий вузол постачання РФ
Партизани влаштували диверсію на залізниці біля Ростова-на-Дону
скриншот відео «Атеш»

Порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем ворога

Агенти партизанського руху «Атеш» підпалили релейні шафи на залізничному вузлі в російському Батайську, через який здійснюється постачання угруповань ворога на всіх південних напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у телеграм-каналі «Атеш».

«Наші агенти провели успішну диверсію на стратегічному залізничному вузлі у Батайську. Внаслідок підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хабу, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках», – ідеться в повідомленні.

Як стверджує «Атеш», через цей критично важливий вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом та боєприпасами для угруповань ворога на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках, а також у Криму.

За даними партизанів, диверсія створила ланцюгову реакцію затримок та зривів у поставках для російських загарбників.

«Порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем ворога. Наразі військові вантажі затримуються у дорозі, а планування операцій окупантів опинилося під загрозою зриву», – наголосили агенти.

Нагадаємо, кіберпідрозділ партизанського руху спротиву «Атеш» провів кібератаку на головний сайт для проведення мобілізації у РФ. 

Раніше українські розвідники завдяки партизанам провели операцію з підриву окупантів на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області.

До слова, у 2022 році на окупованій території Запорізької області діяла група українських партизанів «Пугачі». Її створив… 16-річний підліток. 

Читайте також:

Теги: росія залізниця партизани диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українського президента Володимира Зеленського схиляють до найгіршої угоди в його житті
Капітуляція в мирній обгортці. Наступний тиждень стане вирішальним? ТЕМА №1
21 листопада, 21:05
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
Польща оголосила в розшук двох українців за диверсію на залізниці: один з підозрюваних мав 46 паспортів РФ
28 листопада, 14:58
Гринкевич закликає готуватися до гібридних загроз
НАТО попереджає про зростання гібридних загроз
4 грудня, 21:38
Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні
Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні
4 грудня, 23:11
Більшість забруднень становить діоксид вуглецю – 17,4 тонни
Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція
9 грудня, 13:35
Президент України у парламенті Нідерландів заявив, що Росія системно обирає війну, а не мир
Зеленський виступив у парламенті Нідерландів та пояснив підлу стратегію Путіна
16 грудня, 14:27
За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів
Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»
2 грудня, 19:09
Після важкого поранення Роман повернувся до навчання, танців і музики, а також отримав відзнаку від президента України
Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
11 грудня, 12:52
Поки існує Російська Федерація і Російська імперія, війна не закінчиться ніколи, вважають військові
Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?
13 грудня, 19:15

Соціум

Партизани паралізували ключовий вузол постачання РФ
Партизани паралізували ключовий вузол постачання РФ
Японка вийшла заміж за партнера, згенерованого штучним інтелектом
Японка вийшла заміж за партнера, згенерованого штучним інтелектом
Людина на кріслі колісному вперше побувала в космосі (відео)
Людина на кріслі колісному вперше побувала в космосі (відео)
На Тайвані озброєний ножем нападник убив трьох людей
На Тайвані озброєний ножем нападник убив трьох людей
У Туреччині розбився ще один дрон (відео)
У Туреччині розбився ще один дрон (відео)
Донька глави МЗС Словаччини покинула місце аварії до приїзду поліції: батько назвав причину
Донька глави МЗС Словаччини покинула місце аварії до приїзду поліції: батько назвав причину

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua