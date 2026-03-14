Трамп: США супроводжуватимуть нафтові танкери через Ормузьку протоку

Єлизавета Жабська
Єлизавета Жабська
Трамп: США супроводжуватимуть нафтові танкери через Ормузьку протоку
Трамп заявив, що ситуація навколо Ірану розвивається «дуже добре» для Сполучених Штатів
Фото Джона Макдоннелла/Getty Images

Глава Білого дому пригрозив Ірану новими атаками

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі потреби США «дуже скоро» забезпечать супровід нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає «Главком».

На запитання про те, чи будуть США допомагати нафтовим танкерам у проходженні через ключову морську протоку, Трамп відповів: «Ми зробимо це, якщо буде потреба. Але, знаєте, сподіваємося, що все буде дуже добре. Побачимо, що буде».

Президент США також заявив, що ситуація навколо Ірану розвивається «дуже добре» для Сполучених Штатів. За його словами, протягом дня було «багато потужних ударів», завдяки яким вдалося досягти значних військових результатів.

Водночас глава Білого дому пригрозив Ірану новими атаками: «Ми завдамо їм дуже сильного удару протягом наступного тижня».

Трамп також прокоментував занепокоєння щодо можливого зростання вартості пального. Мовляв, після завершення операції ціни на бензин та інші енергоносії суттєво знизяться.

Нагадаємо, Трамп заявив, що американські військові завдали потужного удару по військових цілях на іранському острові Харк – ключовому нафтовому терміналі країни у Перській затоці.

До слова, Державний департамент США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та інших високопосадовців іранського керівництва.

Раніше міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони. 

Трамп: США супроводжуватимуть нафтові танкери через Ормузьку протоку
